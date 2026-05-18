Carlo Ancelotti tiene la encomienda de devolver a Brasil, a los más alto del futbol mundial y esa tarea la comenzarán en el Grupo C de la Copa del Mundo contra Marruecos, Haití y Escocia, haciendo a la Canarinha una amplia favorita para avanzar.

La verdeamarela tiene un pasado de cierto cariño con dos de las sedes de este verano. El amorío de Brasil y Pelé con México los llevó a levantar la copa en 1970, la tercera de su historia tras la gloria de 1958 y 1962, no obstante, ahora no podrán encontrarse por tercera ocasión. Además, la cuarta estrella llegó en Estados Unidos en 1994 con Raí, Ronaldo, Cafú, Romário y Bebeto, por mencionar algunos.

El recorrido en los últimos meses no ha sido sencillo para la pentacampeona del mundo. En las eliminatorias perdieron en casa contra Argentina y tardaron en recomponer el camino para terminar sellando el quinto boleto de seis que otorgó la Conmebol para esta edición.

En sus partidos recientes, los resultados han sido volátiles, superando a Croacia, Senegal o Corea, pero cayendo con Francia, Japón y Bolivia y empatando con Túnez, por lo que el timonel italiano debe encontrar equilibrio entre el sistema y las individualidades si quieren regresar a una Final que no disputan desde que triunfaron en 2002 o volver a entrar a los mejores cuatro del certamen, algo que hicieron en casa en 2014, desde entonces han dicho adiós en Cuartos de Final.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

Ancelotti ya dio su lista definitiva en la que el nombre de Neymar fue el más aclamado tanto por la afición como por el vestidor que pedía al líder de esta generación a pesar de que no está en el mejor momento físico de su carrera.

Raphinha, el extremo del Barcelona, viene saliendo de una lesión que interrumpió su gran momento con la playera blaugrana y lo perfilaba como el elemento más peligroso del Scratch do Ouro, que también cuenta con Vinícius Jr., del Real Madrid, para formar una dupla explosiva en el ataque, al que se pueden considerar también Igor Thiago, Gabriel Martinelli o Endrick, mientras que en la zaga cuentan con un referente global como Marquinhos.

La generación actual de Brasil es, quizá, una de las más poderosas en cuanto a talento individual para esta Copa del Mundo, pero el funcionamiento, lejano al histórico jogo bonito, no ha traído los resultados o sensaciones deseadas ni comparables aún con sus antecesoras campeonas.

MF