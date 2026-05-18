Canadá tiene una historia breve en las Copas del Mundo . Hace cuatro años, impulsados por una generación dorada, lograron clasificar a apenas su segundo Mundial tras su participación en Copa Mundial de la FIFA México 1986 y ahora afrontarán el reto más importante de su historia como uno de los anfitriones del torneo de 2026.

Va por su primer triunfo mundialista

La Selección Canadiense, ubicada en el Grupo B, todavía persigue su primera victoria en una Copa del Mundo y el escenario parece ideal para conseguirla jugando como local.

En Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 perdió sus tres partidos de la Fase de Grupos, pero ahora tendrá la oportunidad de cambiar esa historia ante rivales como Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza, selecciones que en el papel lucen accesibles para aspirar al boleto a los Dieciseisavos de Final.

Los encuentros se disputarían en ciudades como Toronto y Vancouver, donde el apoyo de la afición será clave para compensar la falta de experiencia internacional del equipo.

Jesse Marsch mantiene activo al equipo

El combinado dirigido por Jesse Marsch, al igual que México y Estados Unidos, ha tenido que recurrir a partidos amistosos debido a la ausencia de eliminatorias mundialistas por su condición de anfitrión.

Luego de quedar eliminado en Cuartos de Final de la Copa Oro de la Concacaf del año pasado, Canadá ha disputado nueve encuentros amistosos con saldo de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.

Marsch ha instado a sus jugadores a dejar atrás el futbol pasivo y adoptar una postura más agresiva y de liderazgo en la cancha, buscando emular el éxito de selecciones anfitrionas que han sorprendido en mundiales anteriores gracias a su velocidad y ataque.

Alphonso Davies preocupa por lesión

Alphonso Davies continúa siendo la gran figura de la selección canadiense y se perfila para liderar al equipo junto al delantero de la Juventus, Jonathan David.

Sin embargo, existe cierta preocupación en torno a Davies, luego de que Bayern Múnich confirmara que el lateral atraviesa una lesión muscular.

Esta dolencia lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas, perdiéndose el cierre de la Bundesliga y la final de la Copa de Alemania.

El futbolista ya había sufrido una lesión de ligamento cruzado el año pasado, por lo que el club alemán trabaja cuidadosamente en su recuperación para intentar que llegue en condiciones óptimas al Mundial.

Calendario oficial y sedes de los partidos de Canadá en el Mundial 2026

Conforme a la organización tripartita del Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá, el calendario oficial ya ha definido el camino de la selección de la hoja de maple en el Grupo B. El histórico primer partido de una Copa del Mundo masculina en territorio canadiense se llevará a cabo el viernes 12 de junio de 2026 , cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto.

Posteriormente, el equipo se trasladará a la costa oeste para disputar sus siguientes dos compromisos en el BC Place de Vancouver: el 18 de junio contra Qatar y el 24 de junio cerrando la Fase de Grupos frente a Suiza.

Esta localía compartida será un factor global determinante para el apoyo anímico del plantel.

EE