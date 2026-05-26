La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales emitió un nuevo comunicado este martes en el que anunció la integración de Santiago Giménez, del Club AC Milán, a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA . El llamado de Javier "Vasco" Aguirre también llegó hasta el Atlético de Madrid para traer a tierras mexicanas a Obed Vargas .

Asimismo, Johan Vásquez, del Genoa CFC, se incorporará a la concentración el día miércoles 27 de mayo, según el comunicado.

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Los tres futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del Tri de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio del Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección dirigida por el "Vasco" Aguirre declaró que continúa con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo al certamen internacional.

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