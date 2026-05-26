Djokovic se levanta en su debut en París

Novak Djokovic volvió a demostrar en Roland Garros por qué sigue siendo una amenaza incluso a los 39 años. El serbio remontó ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard para imponerse por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 en la primera ronda del Abierto de Francia, en un duelo de casi tres horas disputado en la Philippe-Chatrier.El francés de 22 años, impulsado por un público completamente entregado a su causa, complicó durante buena parte de la noche al máximo ganador de Grand Slams. Perricard llegó a cerrar el primer set con servicios de hasta 223 kilómetros por hora, mientras las tribunas coreaban su nombre ante la posibilidad de una sorpresa histórica.Sin embargo, Djokovic resistió la presión y terminó imponiendo su experiencia. El serbio apenas pudo concretar un quiebre en su décimo intento para igualar el partido y, a partir de ahí, tomó el control físico y mental del encuentro.“Jugar contra un francés en la cancha central nunca es sencillo. El público te hace sentir más presión”, reconoció Djokovic. “Pero fue un gran partido para formar parte. Tres horas… justo lo que recetó el doctor a los 39 años”.El exnúmero uno del mundo disputó además su Grand Slam número 82, récord histórico en la rama varonil, y mantiene viva una racha de 20 años sin caer en primera ronda de un major.La jornada también dejó una despedida emotiva. Stan Wawrinka cayó ante Jesper de Jong por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en el que fue su último Roland Garros. “Fue aquí donde quise convertirme en tenista”, dijo entre lágrimas el campeón de 2015.Además, Marco Trungelliti avanzó tras vencer a Kyrian Jacquet y Sorana Cirstea superó a Ksenia Efremova.