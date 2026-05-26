El futbol europeo define a un nuevo monarca este miércoles 27 de mayo de 2026, cuando el Crystal Palace y el Rayo Vallecano se enfrenten en la gran Final de la UEFA Conference League. Este compromiso representa la culminación del torneo continental, donde estas escuadras se disputan el trofeo tras una gran campaña. El partido está programado para las 13:00 horas y coronará al campeón absoluto de la presente edición.

¿Cómo llegan Crystal Palace y Rayo Vallecano a la Final de la Conference League?

Crystal Palace y Rayo Vallecano protagonizarán un partido histórico al enfrentarse por primera vez de manera oficial, luego de que ambos lograran clasificarse a las primeras fases finales de una competición de clubes de la UEFA en apenas su segunda participación continental.

Antes de esta temporada, el Palace únicamente había disputado encuentros europeos en la extinta Copa Intertoto de la UEFA de 1998, mientras que la única experiencia previa del club español en torneos de la UEFA terminó en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 2000-2001, ante el Alavés.

Además del trofeo, el campeón de la Conference League también obtiene un boleto para la fase liga de la Europa League de la temporada 2026-2027, si no lo obtuvieron a través de su liga local, por lo que ambos saben todo lo que está en juego en este duelo.

En caso de empate en tiempo regular, se disputarán tiempos extra; pero si el marcador sigue empatado tras la prórroga, el ganador se decidirá en la serie de penales.

Dónde ver EN VIVO la Final de la Conference League Crystal Palace vs Rayo Vallecano

El partido por el campeonato de la UEFA Conference League se llevará a cabo este miércoles 27 de mayo de 2026, en el Leipzig Stadium de Leipzig, Alemania. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en directo de esta Final europea contará con múltiples opciones para los aficionados. El encuentro podrá sintonizarse a través de la señal de televisión de paga en ESPN y Claro Sports. Asimismo, para quienes prefieren el formato de streaming, el partido estará disponible en la plataforma Disney+ Premium y de manera gratuita mediante el canal oficial de Claro Sports en YouTube.

Fecha y hora: Miércoles 27 de mayo, 13:00 horas

Miércoles 27 de mayo, 13:00 horas Estadio: Leipzig Stadium de Leipzig, Alemania.

Leipzig Stadium de Leipzig, Alemania. Transmisión: Disney+ Premium, Claro Sports, Claro Sports YouTube, ESPN

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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