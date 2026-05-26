El día de mañana, los seguidores del Guadalajara deberían agendar una visita a la Librería Carlos Fuentes para pasar un rato con Fernando "El Sheriff" Quirarte, quien presentará el libro ¡Bendito fútbol! Mi vida en las canchas, mi amor a las Chivas y a mi Selección Mexicana, mis desafíos y alegrías.

"El Sheriff" comparte en este libro, su recorrido desde su formación en las fuerzas básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo con el que debutó a los 17 años, hasta su consolidación como defensa central y seleccionado nacional. En ese sentido, el camino narra los logros deportivos de Quirare, sus desafíos personales, las polémicas dentro del balompié y los inolvidables clásicos frente al América y el Atlas. Además, revela aspectos íntimos de su historia familiar, sus pérdidas, aprendizajes y encuentros con grandes figuras del fútbol como Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, Bora Milutinović y el “Ruso” Brailovsky.

¡Bendito fútbol! es una memoria escrita desde la emoción, donde el deporte se cruza con la familia, la ciudad, la disciplina y los momentos que marcaron la vida de uno de los grandes defensas del fútbol mexicano. Y sin duda, un libro imperdible para aquellos que disfrutan de literatura y deportes, y además son aficionados de las Chivas.

En ese sentido, la presentación se enmarca en la programación cultural de la Librería Carlos Fuentes, que abre espacios para el diálogo entre literatura, memoria, deporte y comunidad. Además, el evento se realiza a unas semanas de que se lleve a cabo el Mundial 2026 de la FIFA del cual Guadalajara será sede de cuatro partidos.

Datos del evento

La presentación de ¡Bendito fútbol! por parte de Fernando “El Sheriff” Quirarte se realizará mañana miércoles 27 de mayo en el Salón Planta Baja de la Librería Carlos Fuentes a las 18:00 horas. Te dejamos unos datos clave para que puedas participar del evento:

Actividad : Presentación de libro

: Presentación de libro Título : ¡Bendito fútbol! Mi vida en las canchas, mi amor a las Chivas y a mi Selección Mexicana, mis desafíos y alegrías

: Autor y presentador : Fernando “El Sheriff” Quirarte

: Fernando “El Sheriff” Quirarte Fecha : Miércoles 27 de mayo

: Miércoles 27 de mayo Horario : 18:00 a 19:30 horas

: 18:00 a 19:30 horas Lugar : Salón Planta Baja, Librería Carlos Fuentes

: Salón Planta Baja, Librería Carlos Fuentes Dirección: Periférico Norte Manuel Gómez Morín no. 1695 en la colonia Belenes Norte de Zapopan

Participar del evento es completamente gratuito, sin embargo, se requiere un registro previo en este enlace.

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OB