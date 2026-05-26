Mundial 2026: Faltan 15 días para la Copa del Mundo y estas son las selecciones que probaron la amargura de perder una final

La cuenta regresiva está por terminar y la emoción crece en cada rincón del planeta. En apenas 15 días comenzará el Mundial 2026, la máxima fiesta del futbol que reunirá a millones de aficionados en una edición histórica organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La pasión mundialista ya se siente entre las aficiones, que preparan camisetas, banderas y reuniones para acompañar a sus selecciones en la lucha por conquistar el trofeo más importante del futbol internacional. Para las 48 selecciones participantes, el sueño de levantar la Copa del Mundo representa el objetivo más grande de sus carreras y de toda una nación.

Sin embargo, alcanzar la final no siempre significa tocar la gloria. A lo largo de la historia de los Mundiales, varias potencias del futbol han vivido la enorme tristeza de quedarse a un paso del campeonato, confirmando que en este deporte ningún resultado está asegurado hasta el último minuto.

Las finales perdidas también forman parte de la memoria del futbol y reflejan lo complicado que resulta convertirse en campeón del mundo. Incluso las selecciones más dominantes y temidas han sufrido derrotas en el escenario más importante, dejando claro que la presión, la historia y los nervios pueden cambiarlo todo en 90 minutos.

El amargo récord de Alemania y Argentina

Cuando hablamos de finales disputadas, Alemania es un protagonista indiscutible en los libros de historia. El equipo europeo ha llegado a la instancia definitiva en ocho ocasiones, pero ostenta un récord negativo que pocos envidian.

Los germanos han perdido cuatro finales de la Copa del Mundo. Cayeron con dramatismo en las ediciones de Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y, finalmente, en el torneo de Corea-Japón 2002.

La derrota de 1986 es especialmente recordada en nuestro país. Aquella tarde calurosa en el majestuoso Estadio Azteca de la Ciudad de México, la escuadra alemana sucumbió ante una inspirada selección sudamericana liderada por Diego Armando Maradona.

Por su parte, Argentina también conoce perfectamente el profundo dolor de la derrota en el último escalón. La Albiceleste ha perdido tres finales a lo largo de su historia, dejando a millones de aficionados con el grito de campeón ahogado.

Los sudamericanos cayeron en la primera edición de Uruguay 1930 ante los anfitriones. Posteriormente, sufrieron dolorosos descalabros en Italia 1990 y Brasil 2014, ambos precisamente frente a la selección alemana, creando una de las rivalidades más intensas del torneo.

La maldición de los Países Bajos y los pioneros europeos

Si hay un equipo que representa la tragedia deportiva en los mundiales, son los Países Bajos. Han deslumbrado al mundo entero con su futbol vistoso y ofensivo, pero increíblemente nunca han podido levantar la copa.

La escuadra neerlandesa ha perdido tres finales mundialistas a lo largo de su participación. La famosa "Naranja Mecánica", que revolucionó el deporte con su estilo de juego total, cayó de forma consecutiva en las ediciones de Alemania 1974 y Argentina 1978.

Su última gran decepción ocurrió en el continente africano durante Sudáfrica 2010. En un partido sumamente agónico y físico que se definió en los tiempos extras, vieron cómo el trofeo se les escapaba de las manos tras un gol de último minuto.

En las primeras décadas del torneo, otras naciones europeas también sufrieron este cruel destino. Checoslovaquia, un equipo de gran nivel en su época, perdió las finales de Italia 1934 y Chile 1962.

De igual manera, la histórica selección de Hungría se quedó con el subcampeonato en dos ocasiones distintas. Cayeron en Francia 1938 y en el famoso e inesperado "Milagro de Berna" durante la edición de Suiza 1954.

Gigantes que también cayeron en el último escalón

Incluso los equipos más ganadores y temidos tienen manchas imborrables en su historial. Brasil, el orgulloso pentacampeón del mundo, ha perdido dos finales, incluyendo el traumático y sorpresivo "Maracanazo" de 1950 ante la escuadra de Uruguay.

La selección verdeamarela también cayó de manera contundente en la final de Francia 1998. En aquella ocasión, los locales, impulsados por su afición, los superaron con claridad en la emblemática cancha del Stade de France.

Italia y Francia, ambos con múltiples títulos mundiales en sus vitrinas, suman dos finales perdidas cada uno. Los italianos cayeron en México 1970 y en la agobiante tarde de Estados Unidos 1994, ambas finales disputadas ante la Selección de Brasil.

Los franceses, por su parte, perdieron en Alemania 2006 por la dramática vía de los tiros penales. Recientemente, volvieron a caer en la espectacular final de Qatar 2022 frente a la Selección de Argentina.

Finalmente, selecciones europeas como Suecia (1958) y Croacia (2018) lograron la histórica hazaña de llegar al partido decisivo. Sin embargo, ambas tuvieron que conformarse con la medalla de plata tras enfrentarse a rivales que demostraron ser superiores en el campo.

Saber más… sobre las finales perdidas en la Copa del Mundo

Para entender mejor este fenómeno a pocos días de que inicie la justa en Norteamérica 2026, aquí presentamos un resumen con los puntos más destacados:

El más perdedor: Alemania lidera la estadística histórica con 4 finales perdidas (1966, 1982, 1986, 2002), demostrando que la constancia no siempre termina en título.

Alemania lidera la estadística histórica con 4 finales perdidas (1966, 1982, 1986, 2002), demostrando que la constancia no siempre termina en título. Los reyes sin corona: Países Bajos es la única selección en el mundo con 3 finales disputadas (1974, 1978, 2010) y cero campeonatos ganados.

Países Bajos es la única selección en el mundo con 3 finales disputadas (1974, 1978, 2010) y cero campeonatos ganados. Las sedes de la tragedia: El Estadio Azteca y el Estadio Maracaná son recintos históricos que han atestiguado algunas de las derrotas más dolorosas del futbol.

El Estadio Azteca y el Estadio Maracaná son recintos históricos que han atestiguado algunas de las derrotas más dolorosas del futbol. El verdugo repetido: Argentina y Alemania se han enfrentado en tres finales; los europeos ganaron dos (1990, 2014) y los sudamericanos una (1986).

Argentina y Alemania se han enfrentado en tres finales; los europeos ganaron dos (1990, 2014) y los sudamericanos una (1986). El factor local: Solo en contadas ocasiones el equipo anfitrión ha perdido la final en su propio país, siendo Brasil (1950) y Suecia (1958) los casos más emblemáticos.

El futbol profesional siempre ofrece nuevas oportunidades y revanchas, y el próximo campeonato mundial será el escenario perfecto para redimirse. ¿Veremos a alguna de estas selecciones romper su mala racha histórica o se sumará un nuevo y sorpresivo nombre a esta trágica lista de subcampeones?

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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