Gabriel Milito está cerca de romper estos récords con Chivas en el Apertura 2026

Chivas atraviesa uno de los momentos más sólidos de los últimos años y se perfila para firmar una campaña histórica en el futbol mexicano. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo rojiblanco no solo lidera el torneo, sino que también está muy cerca de romper marcas que han permanecido intactas durante décadas.

Tras 12 jornadas disputadas en el Clausura 2026, el Guadalajara ya alcanzó cifras que antes requerían todo un torneo para lograrse. El equipo suma 10 victorias, 0 empates y 2 derrotas, números que igualan el récord histórico de triunfos del club en torneos cortos.

A nivel de puntos, el conjunto tapatío acumula 30 unidades, lo que lo mantiene en el primer lugar de la tabla general, por encima de rivales como Cruz Azul (27) y Toluca (26).

El Rebaño ya está a solo cuatro puntos de igualar su mejor registro histórico en torneos cortos, que es de 34 unidades, alcanzado en campañas como Verano 1997, Invierno 1998, Clausura 2004 y Clausura 2023.

La diferencia es contundente: aquellas marcas se consiguieron en torneos completos de 17 o hasta 19 jornadas, mientras que el equipo de Milito ha logrado estos números en apenas 12 fechas, con cinco partidos aún por disputarse.

El panorama luce aún más prometedor si se analiza el calendario restante. Chivas enfrentará a Pumas y Tigres en duelos clave, antes de cerrar ante rivales de menor posición como Puebla, Necaxa y Tijuana, lo que abre la puerta a seguir sumando puntos y romper el récord histórico.

Más allá de las cifras, hay un dato que alimenta la ilusión. Cada vez que el Rebaño ha alcanzado los 34 puntos en torneos anteriores, ha llegado a la final. Sin embargo, solo en una ocasión logró coronarse, lo que añade un ingrediente extra de presión y expectativa para este plantel.

Con una combinación de resultados, regularidad y liderazgo, las Chivas de Milito no solo dominan el Clausura 2026, sino que están a cinco jornadas de escribir una nueva página dorada en su historia. El reto ahora será sostener el ritmo y convertir estos números en lo más importante: un campeonato.

MF