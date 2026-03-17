Isaac del Toro, el ciclista mexicano en camino al ascenso en 2026

Isaac del Toro, de 22 años, ha tenido un ascenso sostenido en los últimos meses en el ciclismo mundial. En 2025, quedó en segundo lugar en el Giro d’Italia, donde lideró por once días y se llevó la "maglia blanca" como el mejor juvenil. Este 2026 ya conquistó el UAE Tour en los Emiratos Árabes y, más recientemente, el Tirreno-Adriático. Fue el primer mexicano que se lleva el Tridente de Poseidón a casa .

Estos resultados han posicionado al de Ensenada en el segundo lugar de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional, donde su coequipero en UAE Team Emirates y actual campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, está a la cabeza; mientras que en el tercer sitio está el triunfador de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, seguido de otros destacados nombres como Remco Evenepoel, Mads Pedersen o Mathieu Van der Poel.

Los próximos "tours" del mexicano

A del Toro le quedan unos días de descanso antes de iniciar la cuarta competencia que tiene en su calendario: el primer monumento del año en Milán-San Remo, a partir del 21 de marzo. En la Classicissima di Primavera 2026 también estará el esloveno Pogacar, quien irá con todo por una victoria que se le ha negado en Italia, lo que dejaría en un papel más secundario dentro de UAE al azteca y, posiblemente, en funciones de gregario de Pogi, rol que ya desempeñó en Strade Bianche a inicios de este mes.

Después del recorrido por el norte de Italia, pasará a España y competirá en la Vuelta al País Vasco del 6 al 11 de abril. Le seguirá poco más de mes y medio de descanso y preparación antes de volver a subir a la bicicleta en el Tour Auvergne–Rhone–Alpes en Francia del 7 al 14 de junio. En estas competencias, el mexicano podría adquirir relevancia al no coincidir en los mencionados certámenes con Pogacar.

El recorrido por el oriente francés le servirá como el último acondicionamiento antes de su debut en el máximo evento ciclista, el Tour de Francia el 4 de julio.

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FF