¡La cuenta regresiva ha comenzado! Los aficionados al futbol y los coleccionistas ya se preparan para la llegada de uno de los productos más esperados rumbo al inicio de la Copa Mundial 2026. Este lunes, Panini anunció que el álbum oficial de estampas del torneo de la FIFA tendrá su preventa el 1 de abril, comenzando con ello una nueva etapa para el tradicional cuadernillo que acompaña cada edición del evento.

A través de sus redes sociales para México, la editorial italiana adelantó que la colección del Mundial 2026 llegará con una propuesta que busca celebrar el evento futbolístico más importante del planeta, manteniendo el formato clásico que durante décadas ha reunido a millones de coleccionistas en todo el mundo.

El lanzamiento del álbum representa el inicio de la experiencia de coleccionismo previa al torneo, una tradición que para muchos aficionados forma parte del camino hacia la Copa del Mundo.

Todo sobre la colección oficial del Mundial 2026

De acuerdo con el anuncio compartido por Panini en sus redes sociales, el álbum oficial reunirá a las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, en lo que será la primera Copa del Mundo con este formato ampliado. La colección incluirá a leyendas del futbol, estrellas emergentes y momentos icónicos, elementos que buscan capturar la esencia del torneo que se disputará en 2026.

La editorial describió el lanzamiento como "una nueva era del coleccionismo futbolero", en referencia a la magnitud del torneo y a la participación de más selecciones que en otras ediciones.

El álbum mantendrá el estilo característico de Panini, que desde hace décadas se ha convertido en un símbolo para los seguidores del futbol durante cada Mundial.

��¡La cuenta regresiva ha comenzado!��

Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar

La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra pic.twitter.com/f0fWMH5tNG— Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026

¿Cuándo inicia la preventa del álbum del Mundial 2026?

Panini confirmó que la preventa del álbum y la colección de estampas comenzará el 1 de abril, fecha en la que los aficionados podrán ser de los primeros en adquirir el producto y comenzar su colección.

La editorial también adelantó que en los próximos días se compartirán avances exclusivos sobre el contenido del álbum, lo que aumentará la emoción entre los coleccionistas que cada cuatro años buscan completar la colección del torneo.

�� La preventa comienza el 1 de abril.

Sé de los primeros en unirte a esta experiencia.

Mantente atento — próximamente avances exclusivos. ����— Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026

Llenar el álbum (o al menos intentarlo), una tradición en cada Copa del Mundo

Desde hace décadas, el álbum Panini se ha convertido en una tradición vinculada a la Copa del Mundo. Intercambiar estampas con amigos o hasta desconocidos aficionados, completar equipos y buscar las estampas exóticas forma parte de la experiencia que acompaña al torneo que se realiza cada 4 años.

Sobre los precios, Panini no dio a conocer más información, por lo que conviene esperar a la información a través de sus redes sociales, y en caso de que la haya, esta misma nota se actualizará para incluirla.

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