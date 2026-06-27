El seleccionado de RD Congo dio la sorpresa al venir de atrás para vencer 3-1 a Uzbekistán y sumar cuatro unidades en el Grupo K.

Cuando apenas corrían 10 minutos de haber iniciado el encuentro, Eldor Shomurodov marcó el gol que hizo soñar con la victoria al conjunto uzbeko .

Con la ventaja tempranera, Uzbekistán se plantó en el terreno de juego y esperó al conjunto africano.

Fue hasta la segunda parte, al minuto 68, cuando el cuadro congoleño igualó el marcador con un gol desde el manchón penal. Yoane Wissa tomó la pelota y convirtió el tanto del empate momentáneo.

La voltereta llegó al minuto 78 por conducto de Fiston Mayele, quien anticipó de gran manera la salida del arquero Nematov, que se quedó corto en su intento por cortar la jugada.

En la recta final, Yoane Wissa firmó su doblete con un disparo entre un mar de piernas para enviar el balón al rincón de la portería de Uzbekistán.

SV