La Selección de Colombia aseguró el primer lugar del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 0-0 con Portugal en el Estadio Miami en Florida, resultado que definió los cruces para la ronda de los 32, donde el conjunto sudamericano enfrentará a Ghana, mientras que los portugueses se medirán con Croacia.

Aunque el marcador terminó sin goles, el encuentro ofreció opciones en ambas porterías y mantuvo el ritmo durante los 90 minutos . Colombia fue el equipo que generó mayor volumen ofensivo y tuvo las oportunidades más claras para quedarse con la victoria, frente a una asistencia que llenó las tribunas del inmueble de Miami, donde la afición colombiana fue mayoría.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo controló largos pasajes del partido con la posesión del balón y buscó el arco defendido por Diogo Costa mediante llegadas de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. El guardameta portugués respondió en varias ocasiones para mantener el empate, mientras que Camilo Vargas también intervino cuando Portugal consiguió aproximarse al área colombiana.

La jugada que marcó el desenlace llegó en el tiempo de reposición. Dávinson Sánchez envió el balón a la red tras una acción a balón parado, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar luego de la revisión del VAR. La decisión evitó el triunfo colombiano, que por el desarrollo del encuentro estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos.

Con el empate, Colombia terminó la fase de grupos como líder del sector con siete unidades , producto de sus triunfos sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de la igualada frente a Portugal. Los lusos finalizaron en el segundo puesto con cinco puntos.

Ahora, el cuadro cafetero se medirá con Ghana en la ronda de los 32, mientras que Portugal tendrá como rival a Croacia, en una serie que reunirá a dos selecciones europeas que avanzaron desde el Grupo L.

El encuentro en Miami confirmó el momento futbolístico de Colombia, que concluyó la fase de grupos invicta y con una propuesta ofensiva que le permitió dominar a uno de los candidatos del torneo, aunque sin encontrar el gol que reflejara lo mostrado sobre el terreno de juego.

SV