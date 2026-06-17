Mundial 2026: Rutas de Ride para llegar al Estadio Ciudad de México para el Uzbekistán vs Colombia

Hoy, 17 de junio, el Estadio Ciudad de México recibe el duelo mundialista entre Uzbekistán y Colombia. Con cierres viales a 1.5 kilómetros a la redonda, conocer las rutas del servicio especial Ride es tu única jugada ganadora para llegar a tiempo y sin contratiempos.

El esperado encuentro correspondiente a la fase de grupos del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará en punto de las 20:00 horas. Sin embargo, la verdadera acción logística para los miles de aficionados nacionales y extranjeros comienza desde las 14:00 horas, momento exacto en que se activan los traslados oficiales.

Las autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) han sido sumamente claras respecto a las severas restricciones vehiculares en la zona de Santa Úrsula Coapa. Por ello, el uso de los sistemas de transporte público habilitados se convierte en la principal y casi única alternativa para superar los estrictos filtros de seguridad perimetrales impuestos por la organización.

Para facilitar la llegada masiva de los espectadores, el gobierno capitalino diseñó y desplegó el servicio Ride, un esquema de transporte oficial, ordenado y seguro. Este sistema utiliza unidades de Trolebús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que parten desde puntos estratégicos y turísticos directamente hacia las inmediaciones del recinto deportivo al sur de la ciudad.

Rutas, costos y puntos de salida del servicio Ride

El costo de este servicio especial de movilidad es de 350 pesos mexicanos por persona, tarifa que cubre íntegramente el viaje redondo. Es fundamental destacar que el pago se realiza de manera exclusiva y sin excepciones a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, por lo que se sugiere recargarla con anticipación mediante la aplicación oficial de la ciudad.

Las unidades del servicio Ride operarán con una frecuencia de salida garantizada de 15 minutos, asegurando así un flujo constante y eficiente de pasajeros durante toda la tarde. Las rutas están meticulosamente diseñadas para arribar a la zona de Santa Úrsula y Santo Tomás, dejándote a escasos minutos a pie de los accesos principales del estadio.

Entre los puntos de salida más céntricos y accesibles se encuentran el Palacio de Bellas Artes, ubicado en la intersección de Avenida Juárez y Eje Central, y la icónica Glorieta del Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma. Ambas opciones resultan ideales para quienes se hospedan en el corazón turístico y hotelero de la capital mexicana.

Para quienes se trasladan desde el poniente o el sur de la metrópoli, el CETRAM Chapultepec y el Estadio Olímpico Universitario fungen como bases principales de abordaje. Asimismo, se habilitaron salidas estratégicas desde el Palacio de los Deportes, el Parque México y la zona de San Jerónimo, cubriendo de esta manera gran parte de la geografía urbana.

Además del servicio tradicional enfocado en peatones, existe la innovadora modalidad Park & Ride, pensada específicamente para quienes forzosamente deben utilizar su automóvil particular. Esta alternativa permite dejar el vehículo en estacionamientos remotos previamente autorizados y completar el trayecto final en autobuses eléctricos especiales que cuentan con carriles preferenciales.

El costo del esquema Park & Ride asciende a 500 pesos por vehículo, una tarifa integral que ya incluye el resguardo seguro del automóvil y el traslado de ida y vuelta para los ocupantes. Al igual que la modalidad peatonal, el pago es estrictamente electrónico y las salidas mantienen la misma frecuencia ininterrumpida de un cuarto de hora.

Los estacionamientos remotos habilitados para esta intensa jornada mundialista incluyen el Centro Comercial Santa Fe, el parque de diversiones Six Flags México y el complejo de Plaza Carso. También se suman a esta importante lista el Auditorio Nacional y el Parque Ecológico Xochimilco, cuyos trayectos culminan de manera directa en los andenes del CETRAM Huipulco.

Alternativas de transporte público y recomendaciones finales

Si prefieres utilizar las opciones de transporte público convencional de la ciudad, el Tren Ligero se perfila indiscutiblemente como la ruta más rápida y directa. Los aficionados pueden abordar en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y viajar en trenes especiales sin paradas intermedias hasta la estación Estadio Azteca, optimizando su tiempo de traslado.

El sistema Metrobús también jugará un papel logístico clave durante este miércoles 17 de junio, ofreciendo conexiones especiales y directas desde la zona sur. La Línea 1 contará con un servicio ininterrumpido desde Perisur hasta Santa Úrsula, mientras que la Línea 5 permitirá el traslado ágil desde la estación Cañaverales hasta Gran Terraza Coapa.

Para asegurar una experiencia mundialista perfecta y sin contratiempos en los accesos, considera seguir puntualmente esta lista de recomendaciones:

Llega al recinto al menos cuatro horas antes del silbatazo inicial.

Recarga el saldo de tu Tarjeta de Movilidad Integrada un día antes del evento.

Evita llevar mochilas grandes o bultos que retrasen tu ingreso en los arcos de seguridad.

Identifica tu puerta de acceso en el boleto digital para elegir la ruta de transporte más conveniente.

Una vez concluido el emocionante partido entre la escuadra sudamericana y el combinado asiático, el operativo integral de movilidad no se detendrá de forma abrupta. Los servicios de Ride y Park & Ride seguirán funcionando a su máxima capacidad para apoyar el desalojo ordenado del inmueble, concluyendo sus operaciones oficiales hasta la medianoche del 18 de junio.

Esta amplia ventana de varias horas post-partido está diseñada estratégicamente para que los miles de asistentes puedan abandonar la zona de Santa Úrsula sin sufrir aglomeraciones peligrosas. Las autoridades recomiendan dirigirse a los puntos de abordaje de manera tranquila y ordenada, ya que habrá suficientes unidades disponibles para garantizar el regreso seguro de todos los usuarios.

El impresionante despliegue de más de 500 unidades de transporte refleja el enorme compromiso de la ciudad por mantener el orden y la eficiencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Optar por estas rutas oficiales no solo beneficia tu itinerario personal, sino que contribuye activamente a reducir la huella de carbono del magno evento deportivo.

Disfrutar del esperado choque entre Uzbekistán y Colombia en el histórico Estadio Ciudad de México requiere de una logística inteligente y bien planificada. Elige tu ruta con anticipación, prepara tu tarjeta de transporte y vive al máximo la inigualable pasión del futbol internacional sin que el tráfico capitalino arruine tu día.

CT