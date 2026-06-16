El primer refuerzo del Club Deportivo Guadalajara ya está en la Perla Tapatía. Este martes, Kevin Castañeda llegó a la ciudad para culminar el proceso de su fichaje procedente de los Xolos de Tijuana, operación en la que Yael Padilla fue incluido como moneda de cambio.

El nuevo futbolista del equipo tapatío realizará este miércoles las pruebas médicas y físicas de rigor , además de la firma de su contrato, para posteriormente unirse a la pretemporada del Rebaño Sagrado que dirige Gabriel Milito.

Alrededor de las cuatro de la tarde, el tapatío cruzó las puertas de llegadas del aeropuerto, donde fue recibido por personal del club, entre ellos el delegado deportivo y exjugador del equipo, Jesús “Chapo” Sánchez. Una vez fuera de la terminal aérea, Castañeda ofreció un breve mensaje a su llegada.

“Muchas gracias por darme la bienvenida. Estoy muy feliz, muy ilusionado con esta nueva etapa. Estoy cumpliendo un sueño de niño. Elegí bien al venir acá porque las exigencias son muy altas. Estamos para ser campeones y ahorita empieza todo el proceso. Muchas gracias por venir”, fueron las primeras palabras de Kevin como jugador de Chivas.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

Sin ofrecer más declaraciones ni responder preguntas de los medios de comunicación presentes, aunque sí se tomó una fotografía con un aficionado que logró atravesar la comitiva que lo escoltaba, el mediocampista subió a la camioneta que lo trasladó directamente a su hotel para descansar antes de incorporarse al trabajo con el plantel . Sin embargo, todavía no conocerá Verde Valle, ya que actualmente las instalaciones son la base de concentración de Corea del Sur durante el Mundial.

El club también habría recibido durante la tarde de este martes a Jordan Carrillo, el segundo refuerzo de Milito para el próximo torneo. Sin embargo, en el caso del exjugador de Santos Laguna y Pumas, su llegada habría sido por vía terrestre.

De igual manera, Carrillo pasaría por las pruebas médicas para concretar su contratación en venta definitiva . Una vez completado el proceso, la institución podrá hacer oficiales ambos fichajes para que se pongan de inmediato a disposición de Gabriel Milito. Mientras tanto, el resto de la plantilla rojiblanca cumplió su segundo día de pretemporada con exámenes médicos en las instalaciones de Gigantera.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

SV