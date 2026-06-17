La serie de Rafa Nadal que inspiró el triplete de Messi ante Argelia

Lionel Messi agregó otra marca a su exitosa carrera ayer al anotar los tres goles con que la selección de Argentina venció 3-0 a Argelia y así alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador en Copas del Mundo, con 16 tantos.

Al minuto 17 Messi igualó la cifra de 13 anotaciones mundialistas del francés Just Fontaine, quien consiguió ese registro en una sola edición del torneo (Suecia 1958). Al 60 dejó atrás los 14 goles del alemán Gerd Müller y, al minuto 76, los 15 del brasileño Ronaldo Nazário.

Messi llegó a 913 goles a lo largo de su trayectoria profesional, cumplió 200 partidos con la selección argentina y alcanzó el récord de participar en seis mundiales, un honor compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

En una curiosa coincidencia, igualó el récord justo en el 20 aniversario de su primera anotación mundialista, la que hizo en la goleada 6-0 sobre Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania 2006.

En la cumbre de su carrera, sin embargo, el 10 de la Albiceleste dejó ver que también él tiene ídolos deportivos y personas que lo inspiran a la excelencia. En conferencia posterior al juego, Messi eligió hablar del tenista Rafael Nadal para ejemplificar su pasión y compromiso:

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, y cuando estoy así, bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien, y disfruto de esa manera, y mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaré".

La serie a la que aludió Lionel es "Rafa", un documental de Netflix de cuatro capítulos donde el tenista reflexiona sobre qué lo consolidó como uno de los mejores de todos los tiempos, con 22 campeonatos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, 2 años invicto (entre 2005 y 2007), y haber ganado los cuatro principales torneos cuando tenía solo 24 años de edad.

Mbappé vivirá con Messi a lo largo del Mundial un mano a mano por convertirse en el único máximo goleador en la historia del certamen. XINHUA/X. Chang

Mbappé, al acecho del récord

Pasaron 12 años para que Messi igualara la marca impuesta por Miroslav Klose en 2014, una hazaña que podría ser superada en poco tiempo.

El delantero francés Kylian Mbappé llegó al Mundial 2026 con 12 anotaciones, y ayer alcanzó 14, en la victoria de su equipo 3-1 sobre Senegal.

El astro del Real Madrid dijo presente y seguro vivirá con Messi a lo largo del Mundial un mano a mano por convertirse en el único máximo goleador en la historia del certamen. Dada su edad y que el francés apenas está disputando su tercera Copa del Mundo, la marca absoluta parece a su alcance.

Goleadores en los Mundiales