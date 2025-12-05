Este viernes se realiza el sorteo de la Copa Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá , organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) . En la edición del siguiente año México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones del certamen deportivo, por lo que te diremos las ventajas que tendrán estos y el resto de las cabezas de grupos del torneo trinacional del balompié.

Este Mundial será el primero en la historia que contará con 48 selecciones, mismas que se dividirán en 12 grupos, con cuatro países en cada uno, que saldrán de cuatro bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones y las mejores selecciones del ranking FIFA, además de los grandes favoritos: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Las ventajas de las cabezas de serie

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el de Qatar en 2022.

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

El resto de las cabezas de serie, que se encuentran en el Bombo 1, debido a que son las mejores selecciones del ranking FIFA, tendrán la ventaja de enfrentarse a combinados menos complicados.

España y Argentina, por ejemplo, son las dos selecciones con mejor ranking FIFA y se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking .

El sorteo también evitará que países de la misma confederación —con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados— queden encuadrados en el mismo grupo.

Si bien el sorteo de este día definirá los enfrentamientos en la fase de grupos, el calendario final del torneo, con detalles de estadios y horarios, se dará a conocer el sábado.

