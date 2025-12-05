Este viernes se llevó a cabo una activación en el Estadio AKRON durante la celebración del Sorteo rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un ambiente plenamente futbolero para conocer a los rivales de México y los enfrentamientos de la próxima justa mundialista.

En el evento estuvieron presentes la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; la Host City Manager de Guadalajara, Olimpia Cabral; y el embajador mundialista Fernando Quirarte.

Incertidumbre, alegría y múltiples emociones se hicieron notar en las inmediaciones del Estadio AKRON al revelarse los rivales de México, además de confirmarse que Corea del Sur será la selección que se enfrentará al combinado nacional en la sede más mexicana.

Las emociones estuvieron a flor de piel, combinadas con júbilo, cuando Sudáfrica y Corea del Sur aparecieron como rivales del Tri; mientras que la incertidumbre prevaleció al anunciarse que el último rival del cuadro mexicano saldría entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

El momento de mayor entusiasmo entre los asistentes se generó cuando España y Uruguay fueron colocados en el Grupo H, luego de que un partido de ese sector se dispute en territorio tapatío. Lo mismo ocurrió con el Grupo K, donde quedaron ubicados Portugal y Colombia, al emocionarse con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo visite territorio tapatío.

Tras conocerse a los rivales de la Selección Mexicana, Juan José Frangie reconoció que le agradan los enfrentamientos que tendrá el equipo nacional, además de revelar que la venta de boletos ha tenido una gran respuesta.

“No hay incertidumbre. Todas las selecciones en un Mundial son competitivas. Corea es una selección alegre, con una afición alegre. Vamos a esperar al repechaje para conocer al último rival, porque lo único seguro es el partido México vs Corea.

“El estadio está al 95%; solo faltan áreas de hospitality. La organización general va al 75%. Algunas mesas de trabajo están más avanzadas, pero todo debe quedar listo para el día nueve”, señaló.

Finalmente, el exfutbolista de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo México 86, Fernando Quirarte, expresó que no habrá partidos sencillos para México, por lo que considera que el Tricolor se ubica en un grupo poco cómodo.

“En un Mundial, salvo raras excepciones, hay partidos no fáciles pero sí más accesibles. No se puede faltar el respeto a ninguna selección. Hay grupos que pueden parecer sencillos, pero no es el caso de México. Siento que no es un grupo cómodo. Si no hacemos las cosas bien, se puede complicar, aunque tengo confianza en la selección”, concluyó.

MF