Este viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo el Sorteo del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá , organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) . El evento se llevará a cabo en The Kennedy Center , el centro cultural nacional del país del norte, cedido por el presidente Donald Trump para el evento.

El Kennedy Center es un recinto dedicado a las Artes Escénicas, es un vibrante centro cultural que conecta a los artistas con millones de personas cada año. Fue creado en 1955, luego de que el presidente Dwight D. Eisenhower creó una comisión para un nuevo auditorio público, reconociendo la necesidad de Estados Unidos de ocupar un lugar en el escenario cultural mundial.

Tres años después, firmó la Ley del Centro Cultural Nacional. Al firmar esta ley, Eisenhower confirmó el valor intrínseco de las artes para todos los estadounidenses y creó lo que finalmente se convertiría en el Kennedy Center para las Artes Escénicas, una de las organizaciones más respetadas del mundo.

La misión del Centro, consiste en presentar música clásica y contemporánea, ópera, teatro, danza y otras artes escénicas de Estados Unidos y otros países; proporcionar instalaciones para otras actividades cívicas; y establecer un monumento conmemorativo en honor al difunto presidente.

A continuación, te compartimos algunas fotografías del recinto cultural en Estados Unidos.

El Kennedy Center hoy es parte del Mundial

Como parte de las actividades culturales del Kennedy Center, este viernes se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de futbol 2026 en las instalaciones. Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Con información de EFE y The Kennedy Center.

