Esto tiene que pasar para que Messi y Cristiano se enfrenten en el Mundial 2026

Parece que la final soñada por algunos entre Argentina y Portugal no sucederá, sin embargo, si podrían disputar un partido definitorio durante el Mundial 2026 si cumplen con su condición de favoritos en el grupo y cuadro que fueron asignados hace unos momentos durante el Sorteo organizado por la FIFA.

La campeona del mundo buscará refrendar su título desde el Grupo J. En Fase de Grupos, la selección de Scaloni se enfrentará a Alergia, Austria y Jordania. Mientras que los dirigidos por deberán terminar primeros en un conjunto formado por Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) que disputarán Jamaica y Nueva Caledonia.

Este acomodo anunciado el día de hoy a través de la ceremonia del Sorteo del Mundial de 2026 prevé una disputa definitoria entre Portugal y Argentina en caso de que ambas selecciones avancen hasta la fase de Cuartos de Final. En caso de que se dé, este posible encuentro marcaría un capítulo más en la larga disputa que han protagonizado Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes se disputaron varios enfrentamientos cumbres del futbol de clubes en la Champions League y en LaLiga española.

Además, durante varios años, los capitanes de sus respectivas selecciones, se disputaron tanto en las mesas de discusión, como en las temporadas de premios el mote del Mejor Jugador del Mundo. En este último apartado, el astro argentino lidera la contienda con ocho Balones de Oro, mientras que el goleador portugués permanece detrás con cinco.

En redes sociales, los fanáticos del futbol, se mantienen esperanzados de poder ver este partido y otros posibles cruces como el de Brasil contra Argentina o el de Alemania contra Francia, todos ellos con posibilidad de enfrentarse antes de la Final del Mundial 2026.

OB

