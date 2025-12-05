Tras darse a conocer los rivales de la Selección Mexicana para la fase de grupos del Mundial 2026, las autoridades de Jalisco expresaron su entusiasmo y reiteraron el compromiso de que Guadalajara sea una de las sedes más destacadas y mexicanas de la Copa del Mundo.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, celebró el anuncio y subrayó la relevancia que tendrá el estado como anfitrión del torneo. Además, resaltó la composición del sector en el que competirá el Tricolor.

“México será la cabeza del Grupo A, enfrentando a Sudáfrica, Corea del Sur y uno de los equipos que jueguen repechaje en las Eliminatorias Europeas. Al Estilo Jalisco estamos listos para ser la sede más mexicana de toda la Copa del Mundo 2026”, afirmó el mandatario estatal, destacando la preparación y la proyección internacional que traerá consigo el certamen.

Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dio una calurosa bienvenida a la Selección de Corea del Sur, rival al que México enfrentará en su segundo partido del torneo, encuentro que se disputará en el Estadio Guadalajara.

“¡Hola, @miseleccionmx, hola Corea! Guadalajara, la ciudad con el alma más mexicana, los recibe con los brazos abiertos para disputar el primer partido en nuestra ciudad. ¡Guadalajara es mundialista!”, expresó Delgadillo, resaltando el orgullo de la capital jalisciense por formar parte del evento deportivo más importante del planeta.

Con el sorteo definido y el calendario en marcha, tanto el gobierno estatal como el municipal reiteraron que Guadalajara está lista para recibir a selecciones, aficionados y visitantes de todo el mundo, consolidándose como una de las sedes clave del Mundial 2026.

