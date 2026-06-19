México vs Corea: El acierto táctico de Aguirre que le dio la victoria al Tri, en opinión de Sergio Lugo

El triunfo de México vs Corea del Sur dejó una inmensa alegría para la afición en Guadalajara. Según el análisis del exjugador y director técnico Sergio Lugo Barrón, la victoria tricolor se fundamentó en el orden táctico de Javier Aguirre y en actuaciones heroicas bajo el arco.

La clave del encuentro radicó en la lectura de Javier Aguirre. El ingreso de Diego Reyes para modificar el esquema y formar una línea de cinco defensores le otorgó a México una solidez impenetrable ante la velocidad asiática. A esto se sumó el extraordinario desgaste físico de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes lideraron un esfuerzo colectivo que justificó plenamente el resultado a favor del combinado nacional.

El acierto táctico de Javier Aguirre ante Corea del Sur

"Es un triunfo importantísimo, una alegría inmensa para nuestra afición" , dijo el estratega. Señaló que "México se enfrentó a un rival muy peligroso por su dinámica, por su velocidad, por su orden. Corea no es un rival fácil para ninguno, y México lo gana con todo merecimiento. Hubo un trabajo y un esfuerzo colectivo extraordinario de parte de todo el equipo, y me parece que la mano hoy de Javier Aguirre fue muy importante".

El exjugador de Chivas señaló: "Me parece que meter a Reyes para modificar el aspecto táctico, me parece que la línea de cinco terminó siendo muy, muy sólida. Y México gana con una actuación destacada de algunos que tuvieron participaciones, como la de 'Tala' Rangel, que salva el partido. Con (Jesús) Gallardo, que yo creo que mucha gente no da su mérito. El desgaste de Quiñones, junto con Raúl Jiménez y el propio 'Piojo' Alvarado, adelante, que me parece que fueron de lo mejor de México".

Áreas de mejora para el Tri rumbo al duelo contra Chequia

Sergio Lugo consideró que Javier Aguirre cuenta con alternativas suficientes para gestionar la carga física del plantel y seguir fortaleciendo al equipo rumbo a la siguiente fase del Mundial 2026. El estratega señaló que varios futbolistas necesitan más minutos para recuperar ritmo de competencia, destacó el regreso de jugadores importantes y apuntó algunos aspectos individuales que todavía pueden mejorar de cara al duelo frente a Chequia.

“Ahorita Javier Aguirre podría utilizar otras variantes. Hoy, el meter a (Luis) Romo por (Álvaro) Fidalgo, una parte muy importante. Yo creo que hay que darle más ritmo a Romo, porque no sale por bajo rendimiento, sale por el desgaste físico. Y hay algunos jugadores a los que se les tiene que dar más minutos para que agarren su mejor versión”.

Agregó que: “El 'Chino' Huerta, por ejemplo, Alexis Vega, yo creo que deben tener minutos para poder pensar en que en algún momento dado tenga participación. Descansar quizás a Quiñones, que no llegue con tanto desgaste, porque lo que él hace para adelante y para atrás es un colombiano mexicano que, la verdad, ha puesto un gran ejemplo de lo que es la entrega. Así que hay mucho por mejorar, sobre todo en las individualidades. Hay algunos, como Jorge Sánchez, que le falta una mejor marca y le falta tener una salida mucho más limpia. Brian Gutiérrez, que sigue con muchas intermitencias durante el desarrollo del partido”.

"Qué bueno que regresó Álvarez, que mostró su experiencia y su calidad, el mismo 'Chaco' Giménez, el mismo Huerta, que necesitan minutos para agarrar su mejor ritmo y su mejor versión. No va a ser fácil la Selección de Chequia, pero ya aseguramos jugar en el Azteca, en casa, que eso es fundamental. Y felicitar a la afición, que tuvo un comportamiento extraordinario, y que Guadalajara tuvo la oportunidad de ver uno de los partidos más importantes de México".

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