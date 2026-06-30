Noruega y Costa de Marfil se juegan este 30 de junio el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un enfrentamiento que también definirá al próximo rival de Brasil, selección que avanzó tras imponerse a Japón en la ronda anterior.

El conjunto europeo intentará aprovechar la frescura de sus principales figuras después de la rotación aplicada en su último compromiso, mientras que el representativo africano buscará prolongar su participación en el torneo luego de clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa. En esta nota encontrarás los horarios, la transmisión y los detalles más importantes del partido.

¿Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega?

La Selección de Noruega llega a este compromiso tras una decisión táctica inusual pero calculada por su entrenador, Stale Solbakken. En su último partido de la fase de grupos ante Francia, donde se definía el liderato del Grupo I, el cuerpo técnico optó por dar descanso a sus titulares indiscutibles, incluyendo al delantero Erling Haaland y al mediocampista Martin Ødegaard. Esta estrategia, respaldada por los propios jugadores debido al poco tiempo de recuperación entre encuentros, busca tener al plantel en óptimas condiciones físicas. Los nórdicos, impulsados por su afición y el característico cántico "Ro" en las gradas, confían en el poderío ofensivo de Haaland, quien registra cuatro anotaciones en el actual certamen y acumula 24 goles en sus últimos 12 partidos internacionales.

Por su parte, Costa de Marfil se presenta en esta instancia tras romper una barrera histórica. En su cuarta participación mundialista, los "Elefantes" lograron superar la primera ronda mostrando una notable disciplina táctica y un ataque dinámico. El equipo africano ha llamado la atención por el desequilibrio de jugadores como Amad Diallo y la revelación del torneo, Yan Diomandé, extremo por el cual el Paris Saint-Germain ha presentado una oferta de 100 millones de dólares. El mediocampista noruego Sander Berge ha destacado públicamente la capacidad de contragolpe y la sólida organización defensiva del cuadro marfileño, anticipando un encuentro de alta exigencia.

Dónde ver EN VIVO el partido Costa de Marfil vs Noruega - 16avos de Final del Mundial 2026

Noruega y Costa de Marfil se enfrentarán este martes 30 de junio en un partido que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final. El encuentro comenzará a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la plataforma oficial de transmisión por streaming. No habrá transmisión en televisión abierta.

Fecha y hora: Martes 30 de junio de 2026, 11:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Martes 30 de junio de 2026, 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) Estadio: Estadio Dallas, Arlington, Texas

Estadio Dallas, Arlington, Texas Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Nicolas Pépé y Yan Diomandé.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de AP

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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