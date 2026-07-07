La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una jornada decisiva este martes 7 de julio con los últimos dos encuentros de los Octavos de Final. Al término del día quedarán definidos los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los aficionados podrán seguir dos duelos con Selecciones de gran tradición mundialista y con un boleto a la siguiente ronda en juego. Argentina buscará mantener vivo su sueño de revalidar el título, mientras que Colombia intentará convertirse en el último clasificado a la ronda de los ocho mejores.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, martes 7 de julio

La actividad de este martes contempla los siguientes encuentros (horarios del centro de México):

Argentina vs. Egipto | 10:00 horas.

Suiza vs. Colombia | 14:00 horas.

Con estos partidos concluirán los octavos de final y quedará definido el último enfrentamiento de los cuartos de final, donde se medirán los ganadores de ambos compromisos.

¿Qué partidos pasan por TV abierta en México?

No todos los encuentros del Mundial 2026 son transmitidos por televisión abierta en territorio mexicano. Para este martes 7 de julio, la programación confirmada es la siguiente:

Argentina vs. Egipto | ViX Premium

Suiza vs. Colombia | Canal 5 y Azteca 7

De esta manera, el duelo entre Suiza y Colombia será el único encuentro de la jornada que podrá seguirse gratuitamente en televisión abierta en México.

Así llegan los equipos

Argentina afronta el compromiso como una de las favoritas para avanzar a los Cuartos de Final, después de superar la fase de grupos y mantenerse entre las Selecciones candidatas al campeonato. Del otro lado estará Egipto, que buscará dar una de las grandes sorpresas del certamen.

En el segundo encuentro del día, Colombia llega tras eliminar a Ghana en la ronda anterior, mientras que Suiza ha mostrado una de las campañas más consistentes del torneo, manteniéndose invicta hasta esta instancia. El ganador enfrentará en Cuartos de Final al vencedor del Argentina vs. Egipto.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva

Con la conclusión de los Octavos de Final, el torneo tendrá un breve descanso antes del inicio de los Cuartos de Final, donde ya esperan selecciones como Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra, que aseguraron su clasificación en los días previos.

La expectativa crece conforme se reduce el número de aspirantes al título, en una Copa del Mundo que comienza a definir a los principales candidatos para levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO