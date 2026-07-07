La confrontación entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé escaló más allá del futbol. Tras retractarse de los insultos que lanzó contra el delantero francés, la legisladora ahora le exige una disculpa pública y advierte con posibles acciones legales por presunta violencia de género.

La polémica que involucra a Celeste Amarilla y Kylian Mbappé continúa creciendo después de que la senadora paraguaya publicara una carta en la que pidió disculpas por los comentarios ofensivos que dirigió al delantero del Real Madrid, pero al mismo tiempo lo acusó de ejercer presunta violencia de género y política en su contra.

La legisladora explicó que escribió sus primeras publicaciones impulsada por el enojo tras las declaraciones del futbolista al término del partido entre Francia y Paraguay, aunque posteriormente reconoció que sus insultos fueron un error y decidió eliminarlos.

¿Por qué comenzó la polémica entre Celeste Amarilla y Mbappé?

En la carta, Amarilla explicó que mantiene un vínculo cercano con Francia desde su infancia. Relató que estudió en un colegio francés desde los dos hasta los 17 años, donde aprendió el idioma, cantaba La Marsellesa, rendía honores tanto a la bandera francesa como a la paraguaya y visita con frecuencia ese país.

Sin embargo, aseguró que quedó molesta por las declaraciones que Kylian Mbappé realizó después del encuentro entre las selecciones de Francia y Paraguay. Según la senadora, el delantero dio a entender que la selección paraguaya era "mier**" y además transmitió una actitud de desprecio hacia los jugadores y el pueblo paraguayo.

"Me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido (...), entendimos perfectamente que la mier era el equipo paraguayo**", escribió Amarilla en la misiva.

La política también interpretó que las declaraciones del atacante insinuaban una diferencia social entre ambos países.

"Entendimos bien que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros, pobres y brutos como somos, ni sabemos bien lo que es", agregó.

Las acciones de Mbappé que cuestionó la senadora

AP/ARCHIVO

Además de las declaraciones posteriores al partido, Celeste Amarilla afirmó que observó una actitud arrogante del futbolista durante el encuentro. La legisladora aseguró que Mbappé mostró desprecio hacia los jugadores paraguayos y sostuvo que presuntamente insultó a uno de ellos durante el desarrollo del partido.

Según su versión, el delantero habría pronunciado una expresión ofensiva dirigida a un rival sin cubrirse la boca, situación que calificó como especialmente agresiva dentro del contexto latinoamericano. Otro episodio que criticó fue el supuesto desaire al portero paraguayo Orlando Gill, a quien, según Amarilla, Mbappé no le estrechó la mano tras finalizar el encuentro y celebró la victoria frente a él.

No obstante, el propio guardameta declaró posteriormente que no guarda rencor por ese momento. Asimismo, el defensor Juan Cáceres, quien presuntamente habría recibido el insulto, aseguró que no escuchó si el futbolista francés realmente le dirigió alguna ofensa durante el partido.

¿Qué dijo realmente Mbappé después del partido?

Al finalizar el encuentro, el atacante del Real Madrid habló sobre la intensidad del compromiso. Mbappé explicó que su equipo estaba preparado tanto para desplegar un futbol ofensivo como para afrontar un partido físico cuando fuera necesario. También respondió a quienes, según sus palabras, esperaban que Francia jugara únicamente con elegancia.

Las declaraciones recuperadas fueron interpretadas de manera distinta por la senadora paraguaya, quien consideró que reflejaban una actitud de superioridad hacia Paraguay.

Celeste Amarilla admite que se equivocó al insultar al delantero

En la misma carta, la senadora reconoció que sus primeras publicaciones estuvieron motivadas por el enojo del momento. Amarilla aceptó que utilizó expresiones como "camerunés colonizado" y otros calificativos ofensivos dirigidos a Mbappé, comentarios de los que posteriormente se arrepintió.

La legisladora explicó que decidió borrar aquellas publicaciones al considerar que estaba reproduciendo el mismo tipo de discriminación que ella misma asegura haber sufrido por ser mujer, morena y latina.

"Me arrepentí y borré el post. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto", escribió.

Exige disculpas y habla de presunta violencia de género

Aunque ofreció disculpas por sus propios comentarios, Celeste Amarilla sostuvo que también espera una rectificación del futbolista francés. La legisladora señaló que Mbappé la calificó como "una mujer despreciable e indigna de su cargo", motivo por el que considera que fue víctima de presunta violencia de género y violencia política.

En su carta defendió la legitimidad de su cargo como senadora al recordar que fue elegida mediante el voto de los ciudadanos paraguayos. Por ello, le pidió públicamente al delantero que también se retracte. Incluso advirtió que, de no recibir una disculpa, analizaría la posibilidad de iniciar acciones legales por presunta violencia de género.

Francia responde; Paraguay también fija postura

La controversia no quedó únicamente en el intercambio entre ambos personajes. Tras la difusión de la carta, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia contra la legisladora por considerar que realizó declaraciones racistas contra Mbappé. Al mismo tiempo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó públicamente su respaldo al delantero francés.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, también condenó los comentarios emitidos por la senadora paraguaya. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay difundió un comunicado en el que aclaró que las declaraciones de Celeste Amarilla corresponden a una postura personal de la legisladora opositora y no representan la posición oficial del Gobierno paraguayo.

Lo que comenzó como una reacción a las declaraciones posteriores a un partido de futbol terminó convirtiéndose en un conflicto político y mediático de alcance internacional. Mientras Celeste Amarilla insiste en que Kylian Mbappé debe disculparse por presunta violencia de género, la respuesta de las autoridades francesas y la postura del Gobierno paraguayo muestran que la controversia ha trascendido el terreno deportivo.

Con información de EFE

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