La Selección de Argentina enfrenta a Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una eliminatoria que definirá al equipo que avanzará a los cuartos de final. El conjunto sudamericano busca mantenerse en la carrera por conquistar su cuarto título, mientras que el representativo africano intenta extender la mejor participación de su historia en la competencia.

El encuentro también reúne a dos de las principales figuras del futbol internacional, Lionel Messi y Mohamed Salah, capitanes de sus respectivas selecciones. Los aficionados encontrarán aquí cómo llegan ambos equipos, además del horario, la sede y la transmisión para ver el partido EN VIVO.

¿Cómo llegan Argentina y Egipto?

Argentina alcanzó esta fase después de superar a Cabo Verde por 3-2 en los 16avos de Final. El equipo dirigido por Lionel Scaloni necesitó disputar la prórroga para conseguir la clasificación, con intervenciones decisivas de Lisandro Martínez y Cristian Romero, quien provocó el autogol que definió el marcador. Tras ese compromiso, también surgieron cuestionamientos por la carga física asumida por Lionel Messi, quien disputó los 120 minutos bajo las condiciones climáticas de Miami, además de algunos problemas defensivos mostrados durante el encuentro.

Egipto avanzó luego de eliminar a Australia en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La selección dirigida por Hossam Hassan firmó un hecho inédito al superar la fase de grupos por primera vez, después de igualar con Bélgica (1-1) e Irán (0-0) y vencer a Nueva Zelanda (3-1). Entre las principales incógnitas del equipo se encuentran el estado físico de Mohamed Salah, quien presenta molestias en los isquiotibiales, así como las lesiones de Mohamed Abdelmonem y Ahmed Fattouhm.

Dónde ver EN VIVO el partido Argentina vs Egipto - Octavos de Final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en Atlanta, a las 10:00 horas, para definir al equipo que continuará su camino en la Copa del Mundo 2026. Este partido no será transmitido en televisión abierta, pero sí por streaming.

Fecha y hora: Martes 7 de julio de 2026, 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Martes 7 de julio de 2026, 10:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Atlanta (Mercedes Benz)

Estadio Atlanta (Mercedes Benz) Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

El ganador de esta eliminatoria obtendrá el pase a los Cuartos de Final y continuará su recorrido en la justa. Argentina intentará confirmar su candidatura al título, mientras que Egipto buscará prolongar la actuación más destacada de su historia en el torneo.

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni. Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emman Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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