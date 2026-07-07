Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio, en punto de las 14:00 horas, en el Estadio Vancouver, por un lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección sudamericana aspira a regresar a esta instancia por primera vez desde Brasil 2014, mientras que el conjunto europeo intentará romper una sequía que se mantiene desde la edición de 1954.

Además de definir al último clasificado entre los ocho mejores del torneo, este encuentro determinará al rival del ganador de la serie entre Argentina y Egipto. A continuación, consulta cómo llegan ambas selecciones, así como el horario y las opciones para ver el partido EN VIVO.

¿Cómo llegan Suiza y Colombia?

Colombia afronta esta eliminatoria sin conocer la derrota en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció a Uzbekistán por 3-1 y a la República Democrática del Congo por 1-0 durante la fase de grupos, además de igualar sin goles frente a Portugal. En los 16avos de final eliminó a Ghana por 1-0, resultado que confirmó la solidez mostrada a lo largo del torneo.

Suiza avanzó a esta ronda después de imponerse 2-0 a Argelia, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, además del aporte de Johan Manzambi. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega fortalecido tras ese resultado y buscará aprovechar su experiencia en el Estadio Vancouver. El antecedente mundialista entre ambas selecciones corresponde a Estados Unidos 1994, cuando Colombia ganó 2-0, mientras que el último enfrentamiento entre los dos países fue un amistoso en 2007 con triunfo cafetero por 3-1.

Dónde ver EN VIVO el partido Suiza vs Colombia - Octavos de Final del Mundial 2026

El último encuentro de los Octavos de Final de esta Copa del Mundo se llevará a cabo en Canadá y definirá al rival del vencedor de la llave entre Argentina y Egipto. Este partido contará con transmisión en televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Martes 7 de julio de 2026, 14:00 horas

Martes 7 de julio de 2026, 14:00 horas Estadio: Estadio Vancouver

Estadio Vancouver Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Azteca Deportes App y aztecadeportes.com

El resultado de este compromiso completará el cuadro de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Colombia intentará mantener su paso invicto, mientras que Suiza buscará avanzar a una ronda que no alcanza desde hace más de siete décadas.

Alineaciones probables

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo. DT: Murat Yakin. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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