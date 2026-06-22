La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 22 de junio con una jornada clave en la fase de grupos. Cuatro encuentros correspondientes a los Grupos I y J podrían comenzar a definir a los primeros clasificados rumbo a los dieciseisavos de final, con selecciones de peso como Argentina, Francia, Noruega y Senegal en acción.

Estos serán los partidos a disputarse en este inicio de semana

Los reflectores estarán puestos sobre la campeona del mundo, Argentina, que enfrenta a Austria en un duelo directo por el liderato del Grupo J. La Albiceleste llega con confianza tras su victoria en la jornada inaugural y busca encaminar su clasificación a la siguiente ronda. Del otro lado, Austria también ganó en su debut y pretende dar la sorpresa frente a uno de los favoritos al título.

Más tarde, Francia se medirá ante Irak en el Grupo I. Los franceses parten como favoritos luego de su buen arranque en el torneo y podrían asegurar prácticamente su boleto a la fase eliminatoria con un nuevo triunfo. Irak, en cambio, necesita sumar para mantenerse con vida en la competencia.

Otro de los encuentros más atractivos de la jornada será el choque entre Noruega y Senegal. La selección escandinava, liderada por sus figuras ofensivas, intentará consolidarse como una de las revelaciones del Mundial, mientras que los africanos buscan recuperarse tras un inicio complicado.

La actividad cerrará con el enfrentamiento entre Jordania y Argelia, dos equipos que necesitan puntos para seguir aspirando a la clasificación dentro del Grupo J.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 hoy, 22 de junio

Hora del centro de México

Argentina vs Austria | 11:00 horas | ViX

Francia vs Irak | 15:00 horas | ViX

Noruega vs Senegal | 18:00 horas | ViX y TV abierta

Jordania vs Argelia | 21:00 horas | ViX

¿Qué partidos pasan por TV abierta?

De acuerdo con la programación difundida por los principales concesionarios de transmisión del Mundial 2026 en México, el único encuentro confirmado para televisión abierta este lunes 22 de junio es:

Noruega vs Senegal — disponible por Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Los otros tres partidos de la jornada estarán disponibles a través de ViX Premium Pase Mundial 2026. Con figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland buscando protagonismo, la jornada de este lunes promete emociones y podría comenzar a perfilar a varios de los candidatos para avanzar a las rondas de eliminación directa del Mundial 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO