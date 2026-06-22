La actividad del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 22 de junio con el enfrentamiento entre Francia e Irak. Después de una primera jornada con resultados opuestos, ambas selecciones llegan a este compromiso con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará en el Estadio Filadelfia, donde estará en juego una parte importante del futuro de ambos equipos dentro del certamen. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, la transmisión y todos los detalles para seguir este partido en vivo.

¿Cómo llegan Francia e Irak?

Francia afronta este compromiso con tres puntos luego de imponerse en su debut mundialista. El conjunto galo anotó tres goles y recibió uno, resultados que le permiten contar con una diferencia de goles de +2 y ubicarse en la segunda posición del Grupo I, únicamente por detrás de Noruega.

Por su parte, Irak llega a la segunda jornada con la obligación de sumar tras haber comenzado el torneo con una derrota. La selección asiática ocupa el último lugar del sector sin unidades y con una diferencia de goles de -3, panorama que la obliga a conseguir un resultado positivo para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Mientras tanto, Noruega encabeza el grupo gracias a una mejor diferencia de goles, situación que añade presión a los iraquíes y ofrece a Francia la oportunidad de acercarse a la siguiente ronda. Un triunfo europeo la dejaría en una posición muy favorable rumbo a los dieciseisavos de final.

Dónde ver EN VIVO el partido Francia vs Irak del Mundial 2026

El duelo entre Francia e Irak, que forma parte de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial 2026, se disputará este lunes 22 de junio de 2026. El balón rodará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Filadelfia.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma oficial del torneo.

Fecha y hora: Lunes 22 de junio, 15:00 horas

Lunes 22 de junio, 15:00 horas Estadio: Estadio Filadelfia, Filadefia, Estados Unidos

Estadio Filadelfia, Filadefia, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Francia e Irak afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo I, en una jornada que puede empezar a marcar diferencias en la tabla. Con puntos valiosos en disputa, ambas selecciones buscarán obtener un resultado que les permita mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la fase de eliminación directa.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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