La pelea por los primeros boletos a los dieciseisavos de final comienza a tomar forma en el Grupo J, donde Argentina y Austria pondrán a prueba el buen arranque que tuvieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con tres puntos en el bolsillo tras la primera jornada, el vencedor de este compromiso quedará en una posición inmejorable para acercarse a la siguiente ronda y asumir el control de su sector.

El encuentro se celebrará este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas, una sede que albergará uno de los duelos más interesantes de la fecha. Si quieres seguir cada detalle, aquí encontrarás el horario, los canales de transmisión y toda la información necesaria para ver en vivo el choque entre argentinos y austriacos.

¿Cómo llegan Argentina y Austria?

Argentina llega a esta segunda fecha como líder del Grupo J tras imponerse con autoridad en su presentación. La Albiceleste sumó sus primeros tres puntos después de marcar tres goles y mantener el arco en cero, resultados que la colocan en la cima del sector gracias a una mejor diferencia de goles.

Austria comparte el mismo número de unidades y también comenzó con el pie derecho. El combinado europeo debutó con una victoria en la que mostró contundencia ofensiva, con tres tantos a favor y uno recibido, registros que lo mantienen en el segundo lugar y convierten este duelo en una disputa directa por el liderato.

Detrás aparecen Jordania y Argelia, que arrancaron el torneo con derrota y todavía no han podido sumar. Con ambos equipos en el fondo de la clasificación, argentinos y austriacos tienen ante sí una oportunidad valiosa para abrir brecha en el grupo y quedar a un paso de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

Dónde ver EN VIVO el partido Argentina vs Austria del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial 2026, se disputará este lunes 22 de junio de 2026. El balón rodará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Dallas.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso de la fase de grupos estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma que cuenta con los derechos del torneo.

Fecha y hora: Lunes 22 de junio, 11:00 horas

Lunes 22 de junio, 11:00 horas Estadio: Estadio Dallas, Dallas, Texas, Estados Unidos

Estadio Dallas, Dallas, Texas, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Argentina y Austria afrontan un partido que puede tener un peso importante en el desenlace del Grupo J. Con ambos equipos igualados en puntos y el liderato en disputa, el resultado podría dejar a uno de los dos con un panorama muy favorable para avanzar a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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