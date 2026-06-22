La segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 presenta un cruce con mucho en juego entre Noruega y Senegal. El conjunto europeo busca dar un nuevo paso hacia la siguiente ronda tras su estreno, mientras que los africanos necesitan reaccionar para no perder terreno en una zona que comienza a definir posiciones. Con escenarios distintos, ambos llegan a esta fecha sabiendo que el margen de error empieza a reducirse.

La cita está programada para este lunes 22 de junio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, una sede que recibirá a dos selecciones con necesidades opuestas y tres puntos de enorme valor. Te contamos en esta nota a qué hora se jugará, dónde podrá verse en vivo y todos los detalles para seguir las acciones del encuentro.

¿Cómo llegan Noruega y Senegal?

Noruega afronta este encuentro como líder del Grupo I luego de firmar una victoria en su presentación dentro del torneo. El conjunto europeo suma tres puntos y cuenta con una diferencia de goles de +3, producto de cuatro anotaciones a favor y una en contra. Un nuevo triunfo lo dejaría en una situación muy favorable para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Senegal encara la segunda fecha con la necesidad de reaccionar tras haber caído en su debut. La escuadra africana ocupa la tercera posición sin unidades, con un gol marcado y tres recibidos, situación que la obliga a buscar un resultado positivo para mantenerse en la disputa por la clasificación.

Mientras tanto, Francia también acumula tres puntos y se mantiene en la parte alta del sector, por lo que el margen de error comienza a reducirse para los senegaleses. En contraste, los noruegos tienen la oportunidad de afianzarse entre los candidatos a avanzar a la fase de eliminación directa.

Dónde ver EN VIVO el partido Noruega vs Senegal del Mundial 2026

El duelo entre Noruega y Senegal, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial 2026, se disputará este lunes 22 de junio de 2026. El balón rodará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el ya mencionado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Los aficionados en México contarán con distintas alternativas para seguir este compromiso, ya sea por televisión abierta, televisión de paga o por streaming.

Fecha y hora: Lunes 22 de junio, 18:00 horas

Lunes 22 de junio, 18:00 horas Estadio: Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos

Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Pase Mundial 2026 (ViX Premium) y Azteca Deportes App

Noruega y Senegal afrontan un encuentro que puede tener un impacto importante en la clasificación del Grupo I. Con escenarios opuestos tras la primera jornada, ambos equipos intentarán inclinar la balanza a su favor en una fecha que podría comenzar a definir el rumbo del sector.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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