Guadalajara, el aspecto clave de la victoria de México sobre Corea del Sur

En la opinión de Eduardo Macías, director técnico, Chivas del Guadalajara tuvo un papel especial en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, en el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

De acuerdo con el análisis del también director técnico, del Guadalajara surgieron dos de los factores determinantes para que el Tri sumara una nueva victoria en la Copa Mundial de la FIFA: la capacidad de Luis Romo para aprovechar un error rival y la seguridad mostrada por Raúl "Tala" Rangel bajo los tres postes.

"De Guadalajara salieron las claves para el triunfo de México ante Corea del Sur, Luis Romo con su viveza para aprovechar una mala salida del portero coreano y Raúl Rangel para cerrar el arco mexicano y sumar su segundo juego sin goles en la Copa del Mundo".

Los ajustes de Javier Aguirre marcaron diferencia

El encuentro también estuvo marcado por las modificaciones tácticas realizadas por Javier Aguirre.

México inició con un esquema 1-4-2-1-3, apostando por Erik Lira y Luis Romo como contenciones desde el arranque, mientras que Edson Álvarez ocupó funciones defensivas para cubrir la ausencia de César Montes, quien no estuvo disponible por sanción.

Enfrente, Corea del Sur presentó un sistema 1-4-4-2 con el objetivo de explotar los espacios a espaldas de la defensa mexicana.

Durante la primera mitad, ambos equipos intentaron generar peligro mediante balones largos y transiciones rápidas. Sin embargo, México logró controlar gran parte del centro del campo y limitó la influencia de jugadores como Heung-Min Son y Kang-in Lee, dos de las principales referencias ofensivas del conjunto asiático.

"El primer tiempo ambas naciones buscaron aprovechar los espacios detrás de las zagas defensivas, mejor cubiertas por los coreanos, pero con una correcta superioridad en el centro del campo, el Tri impidió los pases a Son y Lee, esto pese al dominio asiático en los últimos 15 minutos del primer tiempo", opinó Eduardo Macías.

La jugada que abrió el partido

El momento decisivo llegó gracias a una acción en la que participaron dos de los futbolistas más destacados del encuentro.

Según el análisis de Macías, una intervención activa de Erik Lira antecedió al error del guardameta Kim Seung-gyu, quien perdió el control del balón tras un choque con un compañero. La situación fue aprovechada por Luis Romo, jugador del Guadalajara, que no desaprovechó la oportunidad.

"La viveza de Luis Romo, tras una activa participación de Erik Lira en la jugada, dio a México la llave para vencer a Kim Seung, quien soltó el balón tras chocar con un compañero".

"Tala" Rangel sostuvo la ventaja mexicana

Tras tomar la delantera, México tuvo que defender el resultado durante varios pasajes del partido.

La respuesta llegó desde la portería con el arquero de Chivas, Raúl "Tala" Rangel, quien volvió a mantener su arco en cero y transmitió confianza al equipo en los momentos de mayor presión.

Para cerrar el encuentro, Aguirre ajustó el sistema a un 1-5-3-2, respaldado por los ingresos de Obed Vargas, Orbelín Pineda, César Huerta y Santiago Giménez.

"'Tala' Rangel respondió cuando se le solicitó, y dio la seguridad a México para aguantar la ventaja mínima ya con una formación de 1-5-3-2, con los ingresos de Obed Vargas, Orbelín, Huerta y Giménez".

Con el respaldo de una afición que se hizo sentir en Guadalajara, México consiguió un resultado que fortalece sus aspiraciones en el torneo. Ahora, el conjunto nacional regresará a la Ciudad de México con la posibilidad de cerrar la fase de grupos con paso perfecto y aumentar la expectativa de cara a las rondas eliminatorias.

"La Perla Tapatía se hizo sentir en todo momento y ahora El Tri regresa a CDMX en búsqueda de cerrar con paso perfecto la Fase de Grupos e ilusionar: '¿Y si sí?'".

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