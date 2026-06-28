La fase final de la Copa del Mundo tendrá el duelo entre Brasil y Japón como uno de los mejores enfrentamientos de este lunes. Dos selecciones con estilos opuestos, pero con el mismo objetivo: avanzar a los Octavos de Final . La escuadra sudamericana parte como favorita por su jerarquía y la calidad de su plantel, mientras que el conjunto asiático intentará demostrar, una vez más, que está preparado para competir ante las grandes potencias del fútbol.

Brasil llega a este compromiso después de una sólida fase de grupos, en la que confirmó por qué es considerado uno de los principales candidatos al título. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la "Canarinha" ha encontrado equilibrio entre la defensa y el ataque, respaldada por el talento de jugadores como Vinícius Júnior. Actualmente, llega como líder del Grupo C con siete unidades, producto de dos victorias y un empate.

Del otro lado estará un Japón que ha consolidado un proyecto basado en la disciplina táctica, la intensidad y la velocidad en las transiciones. Los dirigidos por Hajime Moriyasu buscarán aprovechar cualquier espacio que deje Brasil para sorprender con futbolistas desequilibrantes como Takefusa Kubo.

Un choque de estilos en busca de los Octavos

El encuentro promete un atractivo choque de estilos . Brasil intentará controlar la posesión del balón y generar peligro a través de la calidad individual de sus atacantes, mientras que Japón apostará por un bloque defensivo bien organizado y por ataques rápidos que puedan tomar descolocada a la defensa brasileña.

Aunque el historial y el peso de la camiseta colocan a Brasil como amplio favorito, Japón ya ha demostrado en ediciones recientes de la Copa del Mundo que puede competir de igual a igual con las selecciones más poderosas. Esa capacidad para mantener el orden y aprovechar los errores del rival convierte al conjunto asiático en un adversario de cuidado.

El antecedente entre Brasil y Japón en los Mundiales

Ambas selecciones ya se han visto las caras en la historia de las Copas del Mundo. El único enfrentamiento se dio en Alemania 2006, durante la fase de grupos, donde el cuadro carioca goleó 4-1 al equipo nipón, con una destacada actuación de Ronaldo Nazario, quien marcó un doblete en aquel encuentro.

Con un boleto a los Octavos de Final en juego, en el Estadio Houston, de Estados Unidos, ambos equipos saben que cualquier error puede ser definitivo . Brasil buscará dar un paso más en su camino hacia el ansiado sexto campeonato del mundo, mientras que Japón intentará firmar una de las grandes sorpresas del torneo y seguir escribiendo una nueva página en su crecimiento dentro del fútbol internacional.

SV