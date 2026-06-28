Alemania y Paraguay protagonizarán uno de los duelos más intensos de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026, un encuentro en el que la experiencia y el peso histórico de la selección alemana se medirán ante la solidez y el espíritu competitivo de la Albirroja. Con un boleto a los Octavos de Final en juego, ambas selecciones llegan con el objetivo de dejar atrás los errores cometidos durante la fase de grupos .

Alemania parte como favorita

La selección alemana afronta el compromiso con la etiqueta de favorita. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann mostró un fútbol ofensivo durante la fase de grupos y confía en el talento de futbolistas como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz para marcar la diferencia en un partido que exige la máxima concentración.

Paraguay, por su parte, llega con la motivación de tener una segunda oportunidad para hacer bien las cosas, tras obtener su pase como tercer lugar de su grupo. Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, la Albirroja dejó mucho que desear en sus primeros tres compromisos, por lo que, en medio de un mar de críticas del fútbol paraguayo, intentará competir de igual a igual frente a una de las potencias históricas del balompié.

El regreso de Miguel Almirón representa una buena noticia para el conjunto sudamericano, ya que recupera a uno de sus futbolistas más desequilibrantes para un partido en el que las transiciones rápidas serán fundamentales.

Paraguay sabe que deberá mantener la concentración durante los 90 minutos y aprovechar las oportunidades que se le presenten para aspirar a dar la sorpresa.

Un atractivo choque de estilos

En el aspecto táctico, el encuentro presenta un interesante contraste . Alemania buscará monopolizar la posesión del balón y generar peligro mediante la movilidad de sus mediocampistas y atacantes, mientras que Paraguay apostará por un fútbol compacto, una defensa ordenada y salidas rápidas al contragolpe para intentar vulnerar a la zaga europea.

El duelo se disputará en el Estadio de Boston, en Estados Unidos, y es catalogado como uno de los mejores encuentros que tendrá la sede. Para Alemania, el objetivo es seguir confirmando su condición de candidata al título; para Paraguay, la oportunidad de escribir una nueva página memorable en su historia y consolidarse como una de las revelaciones del torneo.

SV