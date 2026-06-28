La FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić como árbitro central para el partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, encuentro que se disputará este martes en el Estadio Ciudad de México y que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Será la tercera aparición de Vinčić en el torneo. Durante la fase de grupos dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, así como la victoria de Argelia por 2-1 sobre Jordania. En esos dos compromisos mostró únicamente cuatro tarjetas amarillas, sin necesidad de expulsar a algún futbolista, reflejando un criterio disciplinario que privilegia la continuidad del juego.

Experiencia europea y equipo arbitral

El silbante, de 46 años, forma parte del grupo de árbitros internacionales de la FIFA desde 2010 y es considerado uno de los jueces con mayor experiencia en el futbol europeo. En su trayectoria ha dirigido partidos de la UEFA Champions League, la Europa League, la Eurocopa, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la final de la Champions League de 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Para el encuentro entre mexicanos y ecuatorianos estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el argelino Mustapha Ghorbal será el cuarto oficial y Mokrane Gourari estará a cargo del VAR.

Un antecedente aclarado y el reto en puerta

La carrera de Vinčić también estuvo marcada por un episodio ocurrido en mayo de 2020, cuando fue detenido de manera temporal durante una redada policial en Bosnia y Herzegovina relacionada con una investigación por prostitución, drogas y posesión ilegal de armas. El árbitro explicó que asistía a una reunión de negocios y negó cualquier vínculo con la organización investigada. Tras ser interrogado, fue liberado y las autoridades no presentaron cargos en su contra, por lo que continuó con normalidad su carrera internacional.

Ahora, Vinčić tendrá la responsabilidad de conducir uno de los cruces de mayor expectativa en la ronda de eliminación directa del Mundial. México llega como líder de su grupo tras sumar nueve puntos sin recibir gol, mientras que Ecuador obtuvo su clasificación después de vencer a Alemania en la fase de grupos, por lo que se espera un encuentro de alta exigencia en el Estadio Ciudad de México.

NG