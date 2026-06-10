Todos los partidos del Mundial 2026 que comienza mañana tendrán dos pausas para rehidratación conocidas como “Cooling Break”. El periodo se realizará por tres minutos, independientemente de la sede o el clima.

El “Cooling Break” como nueva normativa de la FIFA

La FIFA decidió implementar esta medida de forma obligatoria para todos los encuentros del torneo organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La normativa consiste en una detención exacta de tres minutos de duración durante cada mitad del partido.

El árbitro principal tiene la instrucción precisa de detener el reloj de juego al cumplirse el minuto 22 del primer tiempo. Esta misma acción reglamentaria se repite de forma idéntica en la segunda mitad, específicamente al alcanzar el minuto 67 del encuentro.

A diferencia de las ediciones mundialistas anteriores, esta pausa de hidratación ya no depende de las condiciones climáticas del momento. Se aplica de manera universal, sin importar si la temperatura ambiente supera los 32 grados centígrados o si el estadio cuenta con techo cerrado.

Manolo Zubiria, director del torneo, explicó que el tiempo de descanso comienza a correr desde el instante exacto en que el juez señala la interrupción. Si ocurre una lesión cercana a ese minuto, el cuerpo arbitral coordina para ajustar el momento de la pausa.

¿Por qué la FIFA obligará los “Cooling Breaks”?

El objetivo oficial comunicado por la organización es preservar la salud integral de los futbolistas profesionales. Buscan que los deportistas recuperen líquidos, logren refrescarse y reduzcan el desgaste físico.

En la práctica deportiva, los entrenadores han aprovechado esta breve ventana de tiempo para reunir a sus plantillas, corregir errores y dar indicaciones tácticas precisas para los minutos siguientes.

Esta nueva dinámica genera una alteración evidente en el ritmo natural de los partidos de fútbol. Los equipos que mantienen una presión alta sobre el rival o un dominio claro del balón sufren una desaceleración forzada de sus acciones ofensivas.

Controversia comercial y transmisión televisiva

La implementación estricta de esta regla genera debates técnicos sobre la fluidez histórica que caracteriza a este deporte. Diversos analistas tácticos señalan que el formato actual asemeja los encuentros a espectáculos deportivos estadounidenses, dividiendo el tiempo en cuatro cuartos definidos.

El cambio reglamentario también abre una nueva ventana de oportunidades para las transmisiones internacionales del torneo. Las distintas cadenas de televisión evalúan el uso de estos tres minutos exactos para la inserción de pautas comerciales y anuncios de sus patrocinadores.

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Mientras algunas emisoras deciden mantener la señal en vivo mostrando las charlas técnicas desde los banquillos, otras optan por emitir publicidad. Esta dualidad modifica sustancialmente la experiencia visual de los millones de espectadores que siguen el torneo desde sus hogares.

La medida de hidratación se mantendrá vigente e inalterable hasta el partido final de la actual competencia mundialista, del cual conoceremos al próximo campeón del mundo.

El cooling break demuestra cómo el fútbol moderno integra el bienestar físico de los atletas con nuevas estructuras de consumo audiovisual. Los resultados estadísticos de esta Copa del Mundo determinarán si la regla llegó para quedarse definitivamente en futuras competiciones internacionales.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB