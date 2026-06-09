El Mundial de la FIFA 2026 seguirá con actividad en territorio mexicano en su primer día de competencia, y uno de los encuentros de la primera jornada del Grupo A será el que protagonicen Corea del Sur vs Chequia, dos selecciones que buscarán iniciar con paso firme su camino hacia los dieciseisavos de final. Para que no te lo pierdas, te dejamos toda la información que necesitas saber.

El compromiso se disputará este jueves 11 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Guadalajara, inmueble que hará su debut como sede mundialista. El resultado adquiere especial relevancia al tratarse de la fecha inaugural del Grupo A, sector que también integran México y Sudáfrica.

Además de su importancia deportiva, el duelo representa un acontecimiento histórico para la capital de Jalisco. Con la edición de 2026, la ciudad se convierte en la segunda en el planeta en ser sede de tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026), aunque será la primera ocasión en que el actual Estadio Guadalajara reciba partidos del máximo torneo de selecciones, pues antes se jugaban en el Estadio Jalisco.

El encuentro también tendrá un significado especial para la sede tapatía, que volverá a albergar un partido mundialista por primera vez desde México 1986, cerrando una espera de cuatro décadas.

¿Cómo llegan Corea del Sur y Chequia?

Tanto Corea del Sur como Chequia afrontarán este encuentro como su debut en el Mundial 2026.

La selección surcoreana mantiene una de las trayectorias más sólidas del continente asiático. En 2026 alcanzará 12 participaciones mundialistas y presumirá una racha de 11 clasificaciones consecutivas desde México 1986, consolidándose como el combinado más exitoso de Asia en la historia del torneo.

Su momento más recordado llegó en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó las semifinales y terminó en un histórico cuarto lugar, convirtiéndose en el primer equipo asiático en instalarse entre los cuatro mejores del mundo. Más recientemente, en Qatar 2022, logró superar la fase de grupos después de una espera de 12 años.

Por su parte, la República Checa busca escribir un nuevo capítulo en la máxima justa internacional. Aunque gran parte de la tradición futbolística del país se remonta a la antigua Checoslovaquia, selección que fue subcampeona del mundo en Italia 1934 y Chile 1962, la etapa como nación independiente ha sido más compleja.

El debut checo en una Copa del Mundo ocurrió en Alemania 2006, donde no consiguió avanzar más allá de la fase de grupos. Desde entonces atravesó una prolongada ausencia hasta concretar su regreso en 2026.

En cuanto a sus enfrentamientos directos, existe una notable paridad. Ambas selecciones se han medido en tres ocasiones, todas en partidos amistosos, con saldo de una victoria para Corea del Sur, una para Chequia y un empate.

El antecedente más reciente data del 5 de junio de 2016, cuando los surcoreanos se impusieron 2-1 como visitantes. El choque de Guadalajara marcará un precedente histórico, ya que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos países en una Copa Mundial de la FIFA.

Dónde ver EN VIVO el partido Corea del Sur vs Chequia del Mundial 2026

El partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026 se disputará a las 20:00 horas del jueves 11 de junio, en el Estadio Guadalajara. Es importante señalar que este partido no forma parte de los encuentros contemplados para transmisión gratuita en televisión abierta. De acuerdo con la información disponible, se podrá ver en vivo a través del Pase Mundial de la plataforma de streaming ViX Premium.

Fecha y hora: Jueves 11 de junio, 20:00 horas

Jueves 11 de junio, 20:00 horas Sede: Estadio Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Estadio Guadalajara, Guadalajara, Jalisco Transmisión (canales): Pase Mundial (ViX Premium)

*Tiempo del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Con el arranque del Grupo A, Corea del Sur y Chequia pondrán a prueba sus aspiraciones mundialistas en un escenario que también escribe una nueva página en la historia futbolística de Guadalajara, ciudad que vuelve a recibir la máxima fiesta del futbol después de 40 años.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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