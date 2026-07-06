La previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una de las decisiones disciplinarias más polémicas del torneo. La FIFA autorizó que el delantero Folarin Balogun pudiera disputar el encuentro pese a haber sido expulsado en el partido anterior frente a Bosnia y Herzegovina.

La resolución generó sorpresa porque una tarjeta roja directa normalmente implica una suspensión automática para el siguiente compromiso. Sin embargo, el organismo rector del futbol mundial recurrió al artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender temporalmente la ejecución de la sanción, permitiendo que el atacante estadounidense estuviera disponible ante Bélgica.

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¿Qué establece el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA?

El artículo 27, denominado "Suspensión de la ejecución de medidas disciplinarias", otorga a los órganos judiciales de la FIFA la facultad de suspender total o parcialmente la aplicación de una sanción disciplinaria. La norma establece que:

La autoridad disciplinaria puede suspender la ejecución de una sanción.

El beneficiario queda sujeto a un periodo de prueba que puede ir de uno a cuatro años.

Si durante ese tiempo comete una infracción similar, la suspensión queda revocada y la sanción original entra en vigor, además de cualquier nuevo castigo correspondiente.

Esta posibilidad no aplica para sanciones relacionadas con manipulación de partidos.

En el caso de Balogun, la FIFA decidió suspender la aplicación inmediata del castigo, por lo que el delantero pudo enfrentar a Bélgica mientras permanece bajo un periodo de prueba.

¿Por qué la decisión provocó tanta polémica?

La controversia surge porque otras disposiciones del propio reglamento disciplinario y del Reglamento de la Copa del Mundo establecen que una expulsión con tarjeta roja implica automáticamente perderse el siguiente partido.

La Federación Belga de Futbol sostuvo que el artículo 66.4 del Código Disciplinario y el artículo 10.5 del Reglamento del Mundial 2026 contemplan precisamente esa suspensión automática. Desde su perspectiva, la decisión rompe con el criterio aplicado durante el resto del torneo y genera incertidumbre sobre la interpretación de las normas disciplinarias.

La explicación de la FIFA

De acuerdo con la explicación oficial difundida tras la resolución, la FIFA justificó la medida argumentando que el artículo 27 permite suspender la ejecución de una sanción previamente impuesta, convirtiendo el castigo inmediato en un periodo de prueba de un año.

Aunque el organismo no modificó la tarjeta roja recibida por Balogun, sí decidió aplazar el cumplimiento de la suspensión, una diferencia jurídica que terminó siendo determinante para que el delantero pudiera jugar frente a Bélgica.

Un precedente que seguirá dando de qué hablar

La aplicación del artículo 27 ha abierto un intenso debate sobre los alcances del Código Disciplinario de la FIFA y la uniformidad en la aplicación de las sanciones durante el Mundial 2026.

Mientras Estados Unidos recuperó a uno de sus atacantes más importantes para un partido decisivo, diversas voces dentro del futbol internacional cuestionaron si esta interpretación del reglamento podría convertirse en un precedente para futuras competiciones. Más allá del resultado en la cancha, el caso Balogun ya forma parte de una de las mayores controversias reglamentarias del torneo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

