La Federación Belga de Futbol exigió explicaciones a la FIFA por la decisión que permitió al delantero estadounidense, Folarin Balogun, disputar el siguiente partido del Mundial 2026 pese a haber recibido una tarjeta roja en el encuentro anterior. Bélgica se enfrenta a Estados Unidos este lunes por un lugar en los Cuartos de Final.

La federación aseguró que aún no ha recibido “la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto”. Por ello, afirmó que no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido. El organismo no especificó ante qué instancia presentará la apelación.

Trump intervino en favor de Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente a Balogun, cuya suspensión por tarjeta roja fue revocada en una decisión que le permitió estar disponible para el duelo ante Bélgica.

La federación belga explicó que conoció la medida a través de reportes de prensa y envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la resolución y una explicación detallada del procedimiento seguido.

Según la RBFA, la respuesta del organismo rector fue comunicar que consideraba esa correspondencia como una apelación formal, que ya había sido designado un juez y que la federación disponía de solo unas horas para completar el trámite.

“La FIFA no proporcionó ninguna información”, sostuvo la federación belga.

Acusan falta de transparencia

La RBFA insistió en que el reglamento de la FIFA establece que una decisión motivada debe ser comunicada previamente al apelante.

“Mientras la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la propia FIFA creó una apelación y de inmediato se aseguró de que fuera declarada inadmisible”, afirmó el organismo.

También denunció que la FIFA se negó a responder las solicitudes formales de información presentadas por la federación belga.

La expulsión de Balogun

Balogun, máximo referente ofensivo de Estados Unidos y autor de tres goles en el torneo, fue expulsado por pisar el tobillo derecho del bosnio Tarik Muharemović durante la victoria 2-0 en los Dieciseisavos de Final. La acción activó una suspensión automática de un partido.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la sanción quedaba suspendida para el encuentro de Octavos de Final ante Bélgica, una medida extraordinaria que generó elogios de Trump y fuertes críticas desde el entorno belga.

Según diversos antecedentes históricos, sería la primera vez desde el Mundial de Chile 1962 —cuando el brasileño Garrincha pudo jugar la final pese a una expulsión previa— que una tarjeta roja en una Copa del Mundo no deriva en una suspensión inmediata.

Bélgica promete seguir luchando

“Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de ética, competencia justa y de los intereses del fútbol en su conjunto”, señaló la federación.

La decisión de la FIFA también recibió cuestionamientos desde Comisión Europea. El comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, afirmó que las decisiones relacionadas con las reglas deportivas deben corresponder exclusivamente a los organismos deportivos.

“Influir en las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”, escribió en la red social X. El funcionario añadió que el foco debería estar en los desafíos de gobernanza que enfrenta el deporte, incluida su posible utilización con fines políticos.

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AO

