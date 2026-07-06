¿Ancelotti sigue en Brasil? Descubre hasta cuándo tiene contrato

Tras la reciente eliminación de la Selección de Brasil en el Mundial 2026, el futuro del banquillo generaba dudas. Sin embargo, la pregunta es: ¿Carlo Ancelotti seguirá al mando? Aquí te compartimos la verdad sobre su contrato hasta 2030.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), presidida por Samir Xaud, ha decidido apostar firmemente por la continuidad. A pesar del reciente tropiezo deportivo, la directiva mantiene su confianza absoluta en el proyecto del experimentado entrenador europeo.

El acuerdo a largo plazo de Ancelotti

El acuerdo oficial estipula que el técnico italiano extendió su vínculo contractual hasta la Copa del Mundo 2030, marcando el gran objetivo a largo plazo para la institución.

Con esta firma, se disipan los rumores sobre una posible salida anticipada del estratega. Ahora tendrá la responsabilidad de liderar una profunda renovación en la plantilla, buscando integrar a jóvenes promesas con los veteranos que aún aporten valor.

Durante sus recientes declaraciones, Ancelotti deja claro que no se deja caer ante la adversidad. Su intención principal es implementar nuevas ideas tácticas y mejorar el rendimiento colectivo para devolverle la gloria al combinado sudamericano.

Cabe mencionar que, según diversas fuentes deportivas, el contrato convierte al preparador en uno de los profesionales mejor remunerados del fútbol internacional actual.

Claves del nuevo ciclo de Brasil

Este movimiento estratégico busca blindar a la selección de Brasil de las habituales presiones externas. La federación entiende perfectamente que los procesos exitosos requieren tiempo, paciencia y un liderazgo comprobado en los escenarios más exigentes. Finalmente, los aficionados deberán prepararse para una etapa de transición inminente. Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto de Carlo Ancelotti promete trabajo arduo y evolución constante para reconquistar la cima del deporte rey.

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Brasil se despide del Mundial 2026

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 tras un partido en el que el penal fallado por Bruno Guimarães al inicio terminó siendo un factor decisivo en el desenlace de la eliminatoria; fue derrotado por Noruega, que avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo y mantiene vivo el sueño de disputar las semifinales por primera vez en su historia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS