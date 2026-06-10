Guadalajara se pintó de amarillo, azul y rojo. La ciudad se convirtió en una auténtica fiesta colombiana con la llegada de la Selección Colombia, que aterrizó en la Perla Tapatía como la tercera delegación en instalarse de cara a la Copa del Mundo.

Desde horas antes de su arribo, cerca de 500 aficionados se congregaron en el cruce de Prolongación Américas y Valparaíso para darle una bienvenida que quedará grabada en la memoria de muchos . Entre banderas ondeando al viento, camisetas amarillas y cánticos llenos de pasión, Guadalajara abrió sus brazos a un país entero que viajó miles de kilómetros para sentirse, por un instante, en casa.

Niños cargados en hombros, familias completas y seguidores del Atlas compartieron espacio con aficionados colombianos que no pudieron contener la emoción. Cada minuto de espera alimentaba la ilusión de ver de cerca a los héroes que representan los sueños de millones.

Cuando el autobús apareció cerca de las ocho de la noche, tras la llegada del equipo a las 6:30 p.m., la emoción explotó . Los gritos se mezclaron con lágrimas, sonrisas y aplausos interminables. Al ritmo del vallenato, las calles tapatías se transformaron en una fiesta que borró fronteras y unió corazones bajo una misma pasión: el futbol.

El nombre que más se escuchó fue el de Luis Díaz. El delantero despertó la euforia tanto de aficionados colombianos como mexicanos, quienes lo recibieron como a una verdadera estrella. Cada saludo y cada mirada hacia la multitud provocaban una nueva ola de emoción.

Muy cerca en popularidad estuvo James Rodríguez, cuya presencia volvió a encender la nostalgia y la admiración de una generación que ha seguido su carrera durante años. Los reflectores no se apartaron de él en ningún momento.

Pero si hubo una historia especial en esta bienvenida fue la de Camilo Vargas. El guardameta recibió el cariño incondicional de la afición rojinegra, que lo arropó como a uno de los suyos. Los aplausos para el arquero fueron una muestra de agradecimiento y orgullo por verlo representar a Colombia mientras sigue siendo un referente para Guadalajara.

La Selección Colombia apenas llegó, pero ya comenzó a ganar algo más importante que cualquier partido: el corazón de una ciudad que la recibió con alegría, respeto y admiración. Porque cuando el futbol une culturas, los colores se mezclan y las fronteras desaparecen .

SV