El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre, compareció en conferencia de prensa previa al partido inaugural de la Copa del Mundo ante el representativo de Sudáfrica. El entrenador abordó el estado físico de su plantilla, el rol de favoritismo asignado por el entorno y las implicaciones estadísticas del encuentro que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México .

Aguirre confirmó que la estructura del equipo inicial para el compromiso del jueves se encuentra definida. "Lo tengo listo y estructurado", afirmó respecto al once titular, añadiendo que no ha comunicado la decisión de manera individual a los futbolistas.

Al ser cuestionado sobre la titularidad en la portería y la situación de Guillermo Ochoa, el estratega señaló la paridad en el nivel del grupo : "No he hablado con nadie del once titular, los 26 están ilusionados, a cualquiera le puede tocar, yo no tengo duda de que todos lo harán bien, desde la portería, hasta el volante de contención, el lateral y no tengo duda del que salga lo hará bien y así será en la portería también".

El timonel examinó el proceso de reacondicionamiento de los elementos que sufrieron intervenciones quirúrgicas durante el año. "Tuvimos el tiempo suficiente, la preparación adecuada, los jugadores que tenían dudas de su tema de traerlos o no por sus cirugías recientes, cuatro de ellos se operaron este año, esa falta de ritmo futbolístico les pudo afectar, pero físicamente están muy bien", detalló.

En relación con la condición de favorito que la opinión pública otorga al conjunto local, Aguirre enfatizó la necesidad de mantener la estabilidad mental a lo largo de los noventa minutos de juego. "Hay un hándicap que es el estadio, la altura, todo, pero es algo que los jugadores deben manejar, uno no puede volverse loco, a todos nos gustaría ir ganando con un marcador abultado a los 20 minutos, pero esto es de 90 minutos y hay que saber canalizar, mostrar madurez", argumentó.

El entrenador hizo referencia al historial de la Selección Mexicana , la cual no registra victorias en sus siete participaciones previas en partidos de apertura del torneo. "Hay que romper la estadística, intentarlo por lo menos, es otro motivo más por el cual hay que salir a ganar el partido y esperemos mañana romper con esa estadística", apuntó.

Finalmente, Aguirre expresó el significado personal que representa dirigir un tercer mundial en el Estadio Azteca. "Muy agradecido con la vida, mis padres y mi mujer, que estará ahí como hace 40 años, es un privilegio y siempre lo he dicho, de ahí radica mi ilusión", concluyó.

SV