Chivas alcanza preacuerdo con Santos Laguna para la transferencia de Jordan Carrillo

En pleno receso mundialista, la directiva del Club Deportivo Guadalajara se moviliza y arma su plantilla buscando el título y así, se encuentra en la fase de finalización de las negociaciones para incorporar al mediocampista ofensivo Jordan Carrillo como refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026.

Los reportes estructurales del mercado de transferencias indican la existencia de un preacuerdo formal con Santos Laguna, institución propietaria de los derechos federativos del futbolista sinaloense .

La operación entre las dirigencias de ambos clubes del futbol mexicano está próxima a cerrarse, restando únicamente la definición de las cláusulas contractuales secundarias y la correspondiente revisión médica del jugador. Con este movimiento, la estructura deportiva del conjunto rojiblanco proyecta su segunda incorporación para el próximo certamen de la Liga MX, sumándose a la llegada del mediocampista Kevin Castañeda, quien fue asegurado previamente por la institución de Verde Valle para fortalecer el plantel.

El interés de la dirección deportiva del Guadalajara se consolidó tras el desempeño de Carrillo durante la temporada anterior con los Pumas de la UNAM, escuadra con la que compitió bajo la condición de préstamo. En el Torneo Clausura 2026, el volante sumó regularidad en el esquema táctico del conjunto universitario, consolidándose como uno de los elementos con mayor registro de asistencias y participación en ofensiva dentro del plantel que accedió hasta la serie por el título de la Primera División.

A pesar de la intención del cuadro de la Universidad Nacional por retener al futbolista de 24 años mediante la extensión de su préstamo o una propuesta de compra definitiva, las negociaciones entre Santos Laguna y el Guadalajara avanzaron de forma prioritaria en el plano económico y deportivo.

El arribo de Carrillo forma parte de la planeación estructurada por el cuerpo técnico rojiblanco para apuntalar las bandas de su esquema ofensivo en el semestre que iniciará el próximo jueves 16 de julio. Se proyecta que el anuncio oficial de la transferencia se efectúe una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes .

SV