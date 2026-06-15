El trabajo de la Selección Mexicana fuera del terreno de juego también ha sido reconocido a nivel internacional. El psiquiatra de la Selección de Corea del Sur, Han Doug Hyun, destacó la preparación psicológica del conjunto tricolor y aseguró que el equipo ha mostrado una gran estabilidad emocional durante el torneo.

De acuerdo con el especialista, uno de los aspectos que más llamó su atención fue la forma en que los futbolistas mexicanos han respondido al entorno de competencia, especialmente ante la presión que suele generar el apoyo masivo de la afición y las expectativas que acompañan a una selección con aspiraciones importantes.

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“Tampoco observé jugadores bloqueados mentalmente. Incluso con toda la energía y el entusiasmo de la afición, parecían muy cómodos. Da la impresión de ser un equipo bien preparado psicológicamente. No solo tienen calidad futbolística; mentalmente también parecen estar muy bien preparados”, reconoció.

Han Doug Hyun resaltó el esfuerzo de México para incluir profesionales de la psicología deportiva

En ese sentido, Han Doug Hyun también resaltó el esfuerzo que México ha realizado durante los últimos años para incluir profesionales de la psicología deportiva dentro de su estructura de trabajo, una estrategia que considera beneficiosa para el desarrollo integral de los futbolistas.

“Hasta donde yo sé, México también incorporó psicólogos deportivos a su estructura desde hace varios años. Y en este torneo también están trabajando junto al equipo. Creo que eso ha tenido una influencia positiva.

Vi el primer partido de México y sinceramente no me pareció un equipo nervioso ni afectado por la presión”, agregó.

Para el psiquiatra surcoreano, la actuación del combinado mexicano en su debut dejó una impresión positiva desde el punto de vista emocional, ya que observó a un grupo seguro de sí mismo y capaz de desenvolverse con naturalidad en un escenario de alta exigencia.

Su evaluación refuerza la idea de que el rendimiento deportivo no depende únicamente de la preparación física o táctica. La fortaleza mental y el acompañamiento psicológico también juegan un papel determinante para afrontar los desafíos que presenta una competencia internacional.

Así, las palabras de Han Doug Hyun representan un reconocimiento al trabajo que la Selección Mexicana ha desarrollado en materia de salud mental y rendimiento emocional, factores que hoy forman parte esencial de la preparación de los equipos que buscan competir al máximo nivel.

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NA