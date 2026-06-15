Mundial 2026: A qué hora debuta Tim Payne con Nueva Zelanda ante Irán

El defensor neozelandés, Tim Payne, quien ganó popularidad en las últimas semanas gracias a las redes sociales, está próximo a debutar en su primer partido en el Mundial de Futbol 2026 durante el enfrentamiento programado este lunes entre Nueva Zelanda e Irán.

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Continuando con la participación del Grupo G, que arrancó con el duelo entre Bélgica y Egipto, este 15 de junio el jugador de 32 años pisará la cancha luego de volverse un fenómeno mediático que atrajo la mirada de miles de aficionados en el mundo.

Irán y Nueva Zelanda protagonizan su primer choque

Como parte de la jornada 1 del campeonato mundial más importante del futbol, esta tarde la selección iraní y la neozelandesa oficializarán su primer duelo con un partido que ya genera expectativas.

La atención de los medios y el público se centrará en Payne, quien tras figurar en redes sociales gracias al influencer argentino ‘Elscarso’, que propuso hacer viral al futbolista menos conocido del campeonato del mundo, logró que el jugador alcanzara más de 5 millones de seguidores; ahora todos esperan ver su rendimiento en la cancha.

Esto mientras ambas selecciones llegan en condiciones similares, ya que ninguna ha logrado avanzar más allá de la fase de grupos , por lo que la afición espera una sorpresa de cualquiera de los dos contendientes.

¿A qué hora y dónde ver el partido Irán vs. Nueva Zelanda en México?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Los Ángeles a las 18:00 horas (hora local) y podrá seguirse en México a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de plataformas de streaming como ViX, que en su paquete Premium Pase Mundial 2026, con costo extra, incluye la transmisión de los 104 partidos que se realizarán en la Copa del Mundo.

El duelo entre Irán y Nueva Zelanda no solo marcará el inicio de su participación en el torneo, sino también el esperado debut de Tim Payne, quien llega con la presión mediática de las redes sociales y la expectativa de demostrar su nivel en el escenario mundial.

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