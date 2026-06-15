Uruguay sufrió más de la cuenta para rescatar un empate a un gol frente a Arabia Saudita en su debut dentro del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el estadio de Miami ante una afición mayoritariamente inclinada hacia el conjunto sudamericano. Aunque la Celeste partía como favorita, se encontró con un rival ordenado y dispuesto a complicarle la noche desde el primer minuto.

Durante gran parte de la primera mitad, Uruguay controló la posesión del balón y generó algunas aproximaciones de peligro, principalmente a través de Federico Viñas y Maxi Araújo . Sin embargo, la falta de contundencia y las intervenciones del arquero Mohammed Al Owais evitaron que los sudamericanos pudieran reflejar su dominio en el marcador.

Cuando mejor parecía jugar el equipo de Marcelo Bielsa, Arabia Saudita golpeó a balón parado. Al minuto 41, Abdulelah Al Amri aprovechó un rebote dentro del área tras una intervención de Fernando Muslera para enviar el balón al fondo de las redes y adelantar a los sauditas, que se marcharon al descanso con la ventaja.

Para la segunda parte, Uruguay se volcó al ataque bajo el liderazgo de Federico Valverde, Federico Viñas y Maxi Araújo . Mientras tanto, Arabia Saudita retrasó líneas y resistió la presión constante de la Celeste, enfocada en conservar la ventaja. Los uruguayos acumularon llegadas, incluido un disparo de Manuel Ugarte que terminó estrellándose en el poste.

La insistencia uruguaya finalmente tuvo premio al minuto 80. Maxi Araújo apareció dentro del área para empujar el balón a la red tras aprovechar un rebote concedido por el arquero saudita luego de un remate de cabeza de Federico Viñas, decretando así el empate que hacía justicia a lo mostrado por ambos equipos en el complemento.

Ya en los minutos finales, el americanista Brian Rodríguez, quien ingresó de cambio, estuvo cerca de darle la victoria a Uruguay, pero su disparo pasó apenas a un costado del poste. Con este resultado, la Celeste suma un punto en su estreno mundialista, mientras que Arabia Saudita deja una grata impresión tras rozar una victoria que habría sido histórica .

SV