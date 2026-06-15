El Estadio New York será escenario de uno de los encuentros más esperados de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando Francia haga su debut este martes 16 de junio frente a Senegal a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El conjunto europeo llega a la competición con la etiqueta de favorito al título y con la posibilidad de seguir escribiendo una de las historias más exitosas de los últimos años en el futbol internacional.

Los dirigidos por Didier Deschamps se presentan en Norteamérica con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo y, al mismo tiempo, alcanzar una marca histórica. Después de haber disputado las finales de Rusia 2018 y Catar 2022, Francia aspira a convertirse en la primera selección desde Brasil en 1994, 1998 y 2002 en llegar a tres finales en fila. De conseguirlo, Deschamps se convertiría en el primer entrenador en la historia en alcanzar esa cifra de manera consecutiva.

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Francia aterriza en esta Copa del Mundo respaldada por una generación repleta de talento. Figuras como Kylian Mbappé, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Michael Olise encabezan un plantel que combina experiencia internacional con juventud y velocidad, características que han convertido a los galos en una de las selecciones más temidas del certamen.

Además de su poder ofensivo, el conjunto francés llega con la confianza que otorgan los resultados. Durante las eliminatorias mundialistas mantuvo el invicto y aseguró su clasificación como líder del Grupo D gracias a una destacada actuación que se tradujo en cinco victorias y un empate. Por si fuera poco, en los últimos cuatro partidos amistosos que disputó, registró tres triunfos y una derrota, la cual se dio ante un equipo africano, concretamente, Costa de Marfil.

Sin embargo, Senegal presenta credenciales muy similares. Los africanos también concluyeron su proceso clasificatorio sin conocer la derrota y terminaron en la primera posición del Grupo B con un balance de siete triunfos y tres empates, confirmando la regularidad que han mostrado durante los últimos años. E igual que su próximo rival, cerraron su preparación de cara al Mundial de forma destacada al sumar dos victorias, una derrota y un empate.

La selección senegalesa disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva y la cuarta de su historia, una muestra del crecimiento sostenido que ha experimentado desde principios de este siglo. Aunque su palmarés mundialista es mucho más modesto que el de Francia, los llamados “Leones de la Teranga” han demostrado que poseen la capacidad de competir contra cualquier rival.

Su mejor actuación se produjo precisamente en Corea-Japón 2002, cuando sorprendieron al mundo alcanzando los cuartos de final en su primera participación mundialista. Aquella campaña estuvo marcada por una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales: la victoria de Senegal sobre Francia por marcador de 1-0 en fase de grupos.

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Senegal, además llega respaldado por los éxitos recientes obtenidos a nivel continental. Aunque la situación administrativa de la Copa Africana generó controversia posteriormente, el combinado dirigido por Pape Thiaw continúa siendo considerado uno de los equipos más competitivos del continente y aspira a trasladar ese protagonismo al escenario mundialista.

Las diferencias históricas entre ambas selecciones son evidentes. Francia disputará su decimoséptima Copa del Mundo y la octava de manera consecutiva. Además, presume dos títulos mundiales conquistados en 1998 y 2018, así como el subcampeonato obtenido en Catar 2022.

Senegal, en cambio, sigue construyendo su historia en la máxima competición del futbol internacional. Su objetivo inmediato pasa por igualar o superar la actuación lograda en 2002 y demostrar que pertenece al grupo de selecciones capaces de desafiar a las grandes potencias.

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