La emoción se apoderó de Guillermo Ochoa durante una dinámica organizada por la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, luego de que el histórico guardameta mexicano leyera una carta escrita por su hija, Lucciana, en la que reconoce su trayectoria deportiva y sobre todo, su papel como padre.

El momento, compartido en video por la FIFA, muestra a Ochoa en un ambiente íntimo y con iluminación tenue mientras descubre el mensaje que su hija preparó para él. A medida que avanzaba la lectura, el arquero no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de cariño y admiración de su familia.

"Querido papá. Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras y este es uno de esos momentos", comienza la carta. En ella, Lucciana reconoce que millones de aficionados conocen a su padre por sus actuaciones en la Selección Mexicana y en los Mundiales, pero destaca que para ella su mayor identidad está lejos de las canchas.

"Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el futbol. Hablan de los Mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando futbol. Pero para mí eres, antes que nada, mi papá", escribió.

El sacrificio detrás de una carrera histórica

La carta también hace referencia a los sacrificios personales que acompañaron la extensa carrera de Ochoa, quien durante más de dos décadas defendió la portería del Tricolor y desarrolló una trayectoria internacional en clubes de Europa y México.

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Lucciana recordó los constantes viajes, entrenamientos y concentraciones que en muchas ocasiones alejaron al futbolista de su familia durante fechas importantes.

"Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México", expresó.

La joven destacó además una de las principales enseñanzas que, según ella, su padre les ha transmitido a sus hijos: la perseverancia frente a las dificultades. "Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste. Creo que eso es una de las cosas más importantes que nos has enseñado: seguir adelante y dar lo mejor de nosotros mismos".

"Para mí seguirás siendo mi papá y mi leyenda"

La parte final de la misiva fue la que terminó por quebrar emocionalmente al guardameta mexicano. Lucciana aseguró que, independientemente de los resultados que pueda conseguir en su último Mundial, para su familia ya ocupa un lugar especial por todo lo que ha construido dentro y fuera del terreno de juego.

"Pase lo que pase en este Mundial, para nosotros ya eres un ganador. No solo por el futbol, sino por la persona que eres, por tu esfuerzo y por el ejemplo que nos das todos los días". La joven concluyó con un mensaje que resume la admiración que siente por su padre.

"Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá (y también mi leyenda). Todos te queremos muchísimo y estamos muy felices y orgullosos de ti porque vamos a ganar la Copa del Mundo juntos".

Ochoa reflexiona sobre el final de su historia con la Selección

Tras terminar la lectura, Guillermo Ochoa aprovechó el momento para hacer una profunda reflexión sobre lo que ha significado la Selección Mexicana en su vida. El arquero, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del futbol mexicano, aseguró que gran parte de su carrera ha girado alrededor del representativo nacional.

"Todo ha estado en una espiral durante más de 22 o 23 años, donde ha habido poco tiempo para vacacionar, para la familia o para llevarlos de paseo. La Selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida mi brújula", señaló.

Sus palabras también alimentaron las especulaciones sobre un posible retiro una vez concluya su etapa con el combinado nacional.

"No le veo más sentido al futbol"

Visiblemente conmovido, Ochoa confesó que le resulta difícil imaginar su carrera sin vestir la camiseta de México, una declaración que muchos aficionados interpretaron como una despedida anticipada.

"Yo no entiendo mi carrera sin la Selección. No sé qué sería mi carrera sin la Selección. Ahora que termine con la Selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando". El guardameta concluyó asegurando que se siente satisfecho con el camino recorrido y orgulloso de haber representado a su país durante más de dos décadas.

"He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", expresó.

Con seis Copas del Mundo en su trayectoria y múltiples actuaciones memorables con la camiseta nacional, Guillermo Ochoa vive una etapa de reflexión sobre el legado que dejará en el futbol mexicano, mientras recibe uno de los reconocimientos más significativos de su carrera: el cariño y la admiración de su propia familia.

TG