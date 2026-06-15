Vozinha, un portero de 40 años que juega en la segunda división de Portugal, fue el héroe que dejó en blanco a España. Cabo Verde, en su primer partido en la Copa Mundial 2026, consiguió el primer punto de su historia en Atlanta al empatar sin goles ante La Roja, que llegó como favorita, pero pecó de exceso de confianza y pasividad, y perdió una oportunidad de sumar tres puntos en el Grupo H.

El equipo del archipiélago ubicado al occidente de Senegal salió con la garra del medio millón de habitantes de las islas. Se convirtió en una migraña para el conjunto ibérico, repleto de estrellas de algunos de los clubes más importantes del mundo, y protagonizó una de las historias más destacadas en los primeros días de esta edición del Mundial 2026.

El muro de Cabo Verde: Vozinha frustra a La Roja en Atlanta

Cada equipo tenía claro su plan de juego este lunes. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron fieles a su estilo, adueñándose del balón con el 62% de posesión, pero el bloque bajo de los "Tiburones Azules" ejecutó su propia estrategia a la perfección, con orden, disciplina y una defensa limpia que leyó correctamente cada intento español de desequilibrar con pases filtrados o centros. Los disparos de La Furia eran desviados o absorbidos por Vozinha.

Tras más de veinte minutos de escanear a la defensa caboverdiana y pasear el balón de un lado a otro con intentos tímidos, España empezó a ser más directa a través de Pedri, Ferrán, Oyarzábal y Cucurella, pero no pudo evitar los rechaces del contrincante. Hasta los minutos finales de la primera mitad generó la oportunidad más clara con un balón filtrado de Rodri para Cucurella, el nuevo jugador del Real Madrid, quien habilitó a Ferrán, y este mandó el balón al travesaño. Oyarzábal intentó el contrarremate, pero el arquero africano desvió el esférico por encima del arco.

Vozinha, que ya era la figura en el ocaso de la primera parte, tuvo otro par de salvadas providenciales antes del descanso, al atajar otro disparo de Ferrán Torres que se dirigía hacia el poste y un cabezazo de Aymeric Laporte.

Cambios de Luis de la Fuente y el impacto de Lamine Yamal

Luego de irse a los vestidores con el público en contra por una apagada actuación, España trató de subir la intensidad durante el complemento para evitar un papelón. De inmediato, Oyarzábal y Fabián Ruiz desperdiciaron una oportunidad de gol en la misma jugada y el propio Ruiz, minutos después, volvió a fallar de cabeza al enviar el balón a las manos del portero.

De la Fuente se vio obligado a hacer movimientos durante la pausa de hidratación para cambiar la dinámica del partido y metió a Lamine Yamal y Mikel Merino por Gavi, quien no logró entenderse como extremo por izquierda, y Fabián Ruiz . El impacto de la joven figura del Barcelona llegó, sobre todo, en sus primeros minutos, al conectar con Marcos Llorente para abrir un hueco en el área; Merino finalizó la jugada, aunque nuevamente a las manos de Vozinha.

Las entradas de Dani Olmo y Nico Williams por Ferrán y Rodri fueron otra señal clara del timonel ibérico para romper la igualdad en un partido en el que la falta de ideas con el balón y la organización defensiva marcaron la tónica durante los noventa minutos. El público español que se hizo presente en el sur de Estados Unidos mostraba seriedad ante el desempeño de su equipo, que no tuvo sentido de urgencia este lunes sino hasta los minutos finales, cuando el partido se rompió y Cabo Verde, incluso, logró generar la única llegada en la que Unai Simón fue exigido.

El silbatazo final derivó en un emotivo intercambio de saludos y felicitaciones entre los jugadores y el cuerpo técnico de Cabo Verde, que llegó como víctima y consiguió un hito inolvidable para su país y su afición. Los seguidores caboverdianos que se hicieron presentes en el inmueble impulsaron a los suyos con efusividad desde los minutos finales, cuando comenzaron a vislumbrar la posibilidad del histórico resultado.

¿Qué sigue para España en el Grupo H del Mundial 2026?

España se va con un empate que sabe a derrota por la falta de carácter y contundencia frente a la selección número 64 del actual ranking de la FIFA. Ahora tocará cerrar filas y realizar los ajustes necesarios para recuperarse antes de enfrentar a Arabia Saudita el próximo domingo 21 y tener una nueva oportunidad de recuperar terreno en el grupo, antes de medirse a Uruguay.

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