Es oficial: Atlas FC tiene nuevo dueño . Este jueves, durante la Asamblea General de Dueños de la Liga MX, se aprobó la venta del conjunto rojinegro a Grupo PRODI, encabezado por el empresario mexicano José Miguel Bejos. Con esta operación, también se pone fin a la multipropiedad de Grupo Orlegi dentro del futbol mexicano.

A través de un comunicado oficial, Orlegi Sports confirmó la transacción y detalló el proceso de transición . Según lo informado, será hasta el próximo 30 de junio cuando Orlegi mantenga la gestión operativa del club. A partir del 1 de julio, Grupo PRODI asumirá el control total de la institución tapatía, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del equipo. Cabe destacar que, la operación se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Asimismo, dentro del mismo informe, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración de Orlegi, explicó cómo se llevó a cabo el proceso de venta, asegurando que se priorizó que la nueva propiedad tuviera las capacidades de continuar potenciando el desarrollo del club.

“Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC”.

“Confiamos en que, bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el Club continuará su evolución, en beneficio de su afición, de Jalisco y del fútbol mexicano”, se lee en el comunicado.

Por su parte, en el anuncio emitido por Grupo PRODI se manifestó: “Fieles a la historia y tradición de una de las instituciones más emblemáticas del país, Grupo PRODI reafirma su compromiso absoluto con la afición rojinegra, con el estado de Jalisco y con la ciudad de Guadalajara. La visión que impulsa este proyecto surge de la convicción de que los grandes clubes se construyen desde sus raíces, desde su comunidad y desde el respeto absoluto a su identidad”. Y también se ratificó que el equipo se quedará en la Perla Tapatía.

De esta forma, se cierra un ciclo de siete años entre Atlas y Grupo Orlegi , periodo que quedará grabado como uno de los más exitosos en la historia de la franquicia rojinegra. Bajo esta administración, los Zorros rompieron una sequía de más de 70 años sin título al conquistar un histórico bicampeonato, logro que transformó la identidad competitiva del equipo y fortaleció su conexión con la afición.

Además de los éxitos deportivos, la gestión de Orlegi también impulsó proyectos estructurales importantes, como la construcción de la Academia AGA, semillero clave para el desarrollo de talento. Ahora, con la llegada de Grupo PRODI, Atlas se prepara para escribir un nuevo capítulo, con el reto de mantener el nivel competitivo y seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Finalmente, Orlegi añadió su reconocimiento para: “Todas las personas, así como a las distintas autoridades, Gobierno Estatal y Municipal, que han contribuido con profesionalismo, compromiso y dedicación, al adecuado desarrollo de este proceso, con quienes logramos la transformación y confiamos en que la institución continuará evolucionando hacia un futuro brillante.”

SV