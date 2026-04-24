Roca Rey pasa la noche hospitalizado tras una cornada muy grave en Sevilla

El torero peruano Andrés Roca Rey pasó la noche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Sevilla al que fue trasladado ayer jueves tras ser corneado en la Maestranza de esa ciudad del sur de España y operado de urgencia en la enfermería del coso.

Según explicaron fuentes del entorno del torero, Roca Rey pasó la noche "tranquilo pero dolorido" y se encuentra aún en estricta vigilancia en el centro hospitalario sevillano.

El diestro fue alcanzado al entrar a matar al quinto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés, que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos.

El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido por el equipo médico que dirige el doctor Octavio Mulet, que calificó el percance de "muy grave" en el parte emitido. Mientras, la presidencia del festejo le concedía las dos orejas que recogió su banderillero Viruta.

Según el parte médico tras la cornada, Roca Rey sufrió una "herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm", aunque no se produjo lesión vascular.

Roca Rey se encuentra ingresado en el mismo centro hospitalario en el que el torero español José Antonio Morante de la Puebla se recupera de las graves heridas sufridas el pasado lunes en la misma plaza de la Maestranza por una cogida que afectó al recto y que fue intervenido también por Mulet, que calificó el percance de "muy grave".